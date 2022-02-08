Президент Беларуси выступил на заседании Совета безопасности

Дальнейшее устойчивое развитие Беларуси, убежден Александр Лукашенко, обеспечат положения обновленной конституции страны. Свою позицию президент изложил 8 февраля на заседании Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Комментируя ход процесса конституционной реформы в республике, глава государства особое внимание обратил на тот факт, что он начался в трудовых коллективах, на диалоговых площадках в регионах. Практически все идеи и предложения, которые там обсуждались, подчеркнул он, "легли в основу изменений в Основной закон. На сегодня они развиты, дополнены и доработаны конституционной комиссией, рабочей группой, профессиональными юристами, правоведами, прошли широкое обсуждение в обществе".

Референдум как форма народного волеизъявления, напомнил Лукашенко, в истории суверенной, независимой республики трижды сыграл судьбоносную роль. А "сегодня пришло время усилить Основной закон положениями, которые будут обеспечивать развитие Беларуси в условиях новых вызовов и угроз нашей государственности".

Правда, констатировал президент, Западу уже заранее не нравится предстоящий выбор народа, как, впрочем, и все референдумы и выборы, которые не воспринимались ими еще до начала их проведения. "Не станет исключением и предстоящая кампания", - убежден белорусский лидер.

Ведь на неудавшуюся два года назад попытку переворота в РБ, по его словам, были потрачены колоссальные суммы. "Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим только подсчетам - больше $6 млрд. Для Беларуси - это заоблачная цена", - сказал Лукашенко.

Вот почему он не исключает, что еще до старта февральского референдума стоит быть готовыми к массированным информационным вбросам. В этой связи он сослался на очередной фейк о том, что якобы принято решение послать белорусских военных в Сирию.

Верховный главнокомандующий признался, что лично для него это было новостью. А ведь по существующим "законам это невозможно без распоряжения президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем еще давным-давно просил сирийский руководитель - помочь врачами", - уточнил он и добавил, что если кто-то захочет поехать из белорусских врачей, прежде всего военных, они поедут. "Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще пандемия не закончилась", - пояснил белорусский лидер.