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Рубрика: Экономика

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Приложение Минцифры обезопасит покупки в Сети
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Спецвыпуск № 28(8676)
Россияне с 1 февраля могут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг на маркетплейсах с помощью приложения "Госключ".

"Госключ" позволяет удостовериться, что человек, продающий товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале госуслуг. "После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, свидетельствующий о наличии аккаунта на госуслугах. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий. Верификация через госуслуги - один из этапов эксперимента Минцифры России по синхронизации агрегаторов с порталом госуслуг", - уточнил замглавы Минцифры России Олег Пак.

Фото: Photoxpress
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Кроме того, таким образом государство дает возможность маркетплейсам расширить функционал в совершении сделок. В "Госключ" уже интегрировался онлайн-сервис "Авито". В первой волне обновление коснется устройств на базе iOS, опция для пользователей Android-устройств будет вводиться постепенно. Кроме того, необходима подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг (ЕПГУ) и обновленное приложение "Госключ".

В будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием электронной подписи в приложении "Госключ"

Чтобы начать пользоваться "Госключом", требуется подтвержденная запись на госуслугах. Есть несколько способов подтвердить личность. Самый быстрый - онлайн-подтверждение через банк пользователя, второй - через центр обслуживания, куда необходимо прийти с паспортом и СНИЛС, пояснили в Минцифры.

Приложение "Госключ" запустили в августе 2021 года. Тогда с его помощью можно было дистанционно заключить договор с оператором мобильной связи без посещения офиса.

В конце ноября 2021 года сообщалось о старте пилотного проекта по верификации пользователей портала госуслуг с подтвержденной учетной записью на ресурсах hh.ru, Авто.ру и ЦИАН с ЕСИА. "Пилот" продлится до 1 июля 2022 года.

100 тысяч договоров было подписано в 2021 году с помощью приложения "Госключ"

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в правительстве не исключают, что "в будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием электронной подписи в "Госключе". "Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость действий", - сказал Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что в прошлом году с помощью приложения "Госключ" уже было подписано более 100 тысяч договоров.

"Госключ" доступен для скачивания в App Store и Google Play. В нем бесплатно создается цифровая подпись пользователя, которая хранится в защищенной инфраструктуре электронного правительства. Минцифры сообщает, что получить подпись можно менее чем за три минуты. Планируется использование "Госключа" для онлайн-подписания договоров купли-продажи авто и аренды недвижимости.

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