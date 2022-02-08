Путин 9 февраля обсудит работу судебной системы

Владимир Путин 9 февраля обсудит с судьями работу судебной системы России и ее задачи на 2022 год.

"На повестке дня вопросы гражданского судопроизводства, осуществления правосудия по административным делам, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности и рассмотрения различных категорий дел военными судами", - сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в совещании примут участие судьи Верховного Суда и всех судов общей и арбитражной юрисдикции, представители федеральных органов власти.