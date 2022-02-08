Путин - французскому журналисту: А вы хотите воевать с Россией?

Российский президент в очередной раз напомнил, что в случае вступления Украины в НАТО, у России может возникнуть конфронтация между РФ и альянсом.

"Европейские страны, в том числе Франция считают, что Крым является частью Украины, а мы считаем, что это часть России. И, если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что: а) Россия - противник, и б) возможно возвращения Крыма военным путем, представьте ситуацию, что Украина - член НАТО. Пятая статья не отменена. Наоборот господин Байден недавно сказал, что пятая статья - это абсолютный императив", - описал ситуацию Путин. Президент в очередной раз поинтересовался, что в таком случае делать России - воевать с НАТО?

"Но я хочу и вас спросить... А вы ходите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет", - обратился Путин с вопросом к журналисту.

Отдельно Путин подчеркнул, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО победителей не будет. "Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?" , - поинтересовался президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что обеспокоенность РФ продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью.