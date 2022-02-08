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Рубрика: Власть

Путин: Готовы таким, как Порошенко, предоставить убежище в России

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова предоставить политическое убежище в России экс-президенту Украины Петру Порошенко. По его мнению, его преследование как госпреступника - это чрезмерно.

Об этом российский лидер заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Путин сообщил, что в ходе переговоров, которые продолжались более пяти часов, обратил внимание собеседника на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. В том числе на то, что в республике закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов.

"В свое время, когда Порошенко был президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, то мы готовы будем предоставить ему политическое убежище, - рассказал президент РФ. - Он тогда иронизировал по этому вопросу".

Сегодня Путин, по собственному признанию, готов подтвердить свои предложения - и это даже несмотря на серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе. Путин заметил, что Порошенко, по его оценке, "наделал много ошибок в этом направлении".

Фото: РИА Новости
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И, не взирая на это, предложение в силе. "Я считаю, что его преследование как государственного преступника - чрезмерная заявка на успех действующего руководства Украины, - подчеркнул президент РФ. - Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России".

Напомним, что против бывшего украинского президента возбуждены уголовные дела по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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