Путин обратил внимание Макрона на демонтаж Киевом Минских соглашений

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции заявил, что обратил внимание своего коллеги Эмманюэля Макрона на нежелание киевских властей соблюдать обязательства по Минским соглашениям.

"По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса", - заявил Путин

Он подчеркнул, что Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском.