Путин обсудил с учеными защиту от новых инфекций и изменение климата

Российские ученые могут внести значимый вклад в поиск ответов на глобальные вызовы, заявил президент. Защита от новых инфекций, необходимость новых лекарств и вакцин, борьба с изменениями климата и углеродными выбросами стали главными темами заседания Совета по науке и образованию, которое во вторник провел Владимир Путин.

Сейчас самая актуальная задача - защита от новых инфекций, обозначил президент. Он напомнил, что правительство уже приняло комплекс стратегических мер по созданию новых лекарственных препаратов, системы мониторинга и предотвращения биологических рисков и угроз.

"Нужно вывести эту работу на еще более высокий, еще более качественный уровень. А именно сформировать технологическую базу и инфраструктуру, чтобы при появлении новых, неизвестных инфекций мы могли оперативно развернуть производство лекарств и вакцин", - призвал Путин.

Он отметил, что для этого нужно отечественное оборудование, уникальные компетенции в разработке и использовании фармпрепаратов, включая лекарственные средства нового поколения в том числе для лечения инфекций, устойчивых к современным антибиотикам.

Гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил о готовности к созданию тест-систем и новой вакцины в минимальные сроки. "Хотел бы отметить, что научный центр "Вектор" Роспотребнадзора активно включен в эту работу сразу по нескольким направлениям, которые соответствуют целям и задачам, обозначенным в вашем Послании Федеральному Собранию РФ прошлого года, в частности готовность к созданию в четырехдневный срок тест-систем для диагностики нового заболевания и в самый короткий срок вакцины", - рассказал он.

Еще одна задача современной науки - противодействие негативным изменениям климата. "Предстоит адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику. Чтобы учитывать здесь возможные риски и правильно выстраивать наши действия, нам, конечно, нужно не только полагаться на чьи-то чужие расчеты, а самим объективно, точно определять баланс углерода в атмосфере", - сказал Путин. Он призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов.

Директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов рассказал, что реализация системы мониторинга климатически активных веществ обойдется РФ в 25 млрд рублей. Ученый добавил, что в России уже действуют системы наблюдения над климатически активными газами, в том числе метаном и СО2, но их необходимо дополнить системой мониторинга потоков климатически активных веществ, которая находится в начальной фазе.

Предстоит адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику

Путин отметил важность признания данных центра мониторинга мировым сообществом, чтобы они могли использоваться для принятия глобальных решений по климату. "Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям. И нам, безусловно, нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты и решения этих, безусловно, важнейших вопросов были нам каким-то образом навязаны", - отметил президент. И для того, чтобы этого не произошло, Россия должна быть лидером в этих направлениях.

"На основе точных, выверенных данных будем снижать негативное воздействие на климат планеты отечественной промышленности, транспорта и других отраслей", - подчеркнул президент.

Путин при этом отметил, что отказываться от нефти и газа пока рано. "Двадцать, тридцать, а может, и пятьдесят лет будет активно все это использоваться. Особенно наши возможности по газу", - сказал он. Но все-таки важно понимать, куда движется все человечество, вся планета - и быть впереди.

Россия действительно нуждается в собственной энергетической повестке, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "У нас двуединая задача - с одной стороны, не попасть в чужую колею, которая, как правило, ведет в ложном направлении, а с другой стороны, не оказаться на обочине технологического развития, пропустив важные моменты", - сказал он. "При этом очень важно, чтобы в основе этой повестки лежало представление об энергетике как единой энергетической системе полного жизненного цикла - создание объектов энергетики, генерация, применение, хранение, транспортировка и утилизация", - подчеркнул он.

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что нормативную базу по выбросам парниковых газов нужно принять в 2022 году. Это, по его словам, развяжет руки российскому бизнесу для исполнения климатических проектов. "После международного признания проекты, в частности в лесопользовании, смогут выйти на международные углеродные рынки", - сказал он.

В ходе совещания министр науки и высшего образования Валерий Фальков обратил внимание на проблему, с которой сейчас сталкиваются ученые. "В условиях ограничений, санкций, вследствие пандемии мы фиксируем, что растет число случаев отказа в поставках необходимого оборудования. Риски отставания в уровне проведения исследований вынесены за пределы нашей юрисдикции, и нас это беспокоит", - сказал он и предложил создать программу поддержки для российских производителей научных приборов.

Путин согласился, что нужно создать собственное передовое оборудование и средства производства, а также наладить их выпуск. Это, по его словам, позволит повысить уровень технологической независимости России. Кроме того, президент предложил провести технологическую модернизацию существующих предприятий, лабораторий.

Завершая заседание, Путин подчеркнул, что российские ученые могут внести большой вклад в поиск ответов на глобальные вызовы. "Важнейшие инновационные проекты, которые получают высокий статус, статус государственного значения, на них нужно обратить и приоритетное внимание. Их результаты должны оказать, без всякого преувеличения, серьезное, большое влияние на укрепление нашей безопасности, нашего суверенитета, на развитие страны, на повышение благополучия и качества жизни наших людей", - отметил президент.