Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений. Правительству РФ поручено в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития центра. Кроме того, Кабмин должен в течение четырех месяцев утвердить объем и порядок финансирования мероприятий.

"В целях обеспечения научно-технологического развития Российской Федерации и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: образовать на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова" Национальный центр генетических ресурсов растений", - говорится в документе.

В указе отмечается, что основными функциями центра будут формирование и пополнение национального каталога особенно ценных генетических образцов растений.