Путин поручил обеспечить возможность вызвать врача на дом через "Госуслуги"

Владимир Путин поручил регионам до 31 марта обеспечить возможность вызвать врача на дом через портал Госуслуг.

Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства во вторник опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительству РФ и главам субъектов также поручено до 1 апреля представить предложения по оснащению медицинских организаций современными системами цифровой телефонии и формированию масштабируемой схемы приема и обработки поступающих вызовов.