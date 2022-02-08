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08.02.2022 00:50
Рубрика: Власть

Путин посчитал перспективными некоторые идеи Макрона по безопасности в Европе

Текст: Айсель Герейханова

Предложения президента Франции по вопросам обеспечения европейской и глобальной безопасности могут лечь в основу дальнейших совместных шагов, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: РИА Новости
Путин: У России и Франции есть общая озабоченность по безопасности в Европе

"Ряд его [Макрона] идей, предложений, о которых пока еще рано говорить, все-таки я считаю вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов", - заявил Путин на итоговой пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции.

Российский президент также добавил, что у него с Макроном близки позиции по ситуации с иранской ядерной сделкой.

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