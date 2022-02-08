Новости

Россия не поддержала инициативу о новом диалоге по безопасности в ОБСЕ 18:19
"Спартак" одержал первую победу под руководством Ваноли 18:07
Водолазы подняли со дна утонувший квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина 17:43
Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии 17:38
Путин призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов 17:32
Макрон призвал Киев к соблюдению Минских соглашений 17:27
На учении РВСН для охраны комплексов "Ярс" используют беспилотники 17:10
Путин поздравил ученых с Днем российской науки 17:09
Глава французского Минфина ответил Байдену на угрозы закрыть "Северный поток-2" 17:04
Итальянские керлингисты завоевали золотые медали Олимпиады в дабл-миксте 16:58
Москалькова: Освободившиеся осужденные должны получать бесплатную юридическую помощь 16:58
Услуги центров занятости будут доступны без привязки к регистрации 16:52
"Ричера" продлили на второй сезон 16:45
Татьяна Москалькова: Жалоб на защиту персональных данных становится больше 16:43
Путин 9 февраля обсудит работу судебной системы 16:24
На Рублевском шоссе произошло массовое ДТП, один человек получил тяжелые травмы 16:19
Названа причина падения наледи на прохожих на севере Москвы 16:07
Попова: Среди малышей и пожилых - максимальный прирост заболеваемости COVID 16:06
В ряде регионов РФ могут быть внедрены альтернативные газу источники энергии 16:04
Путин поручил обеспечить возможность вызвать врача на дом через "Госуслуги" 16:04
Назван симптом "омикрона", который легко спутать с переутомлением 16:04
Латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу 15:57
Анна Кузнецова: в паспортах педофилов нужно ставить спецотметку 15:52
Путин проведет переговоры с Токаевым 15:46
Мурашко: С COVID-19 госпитализированы почти 12 тысяч детей 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 17:09
Рубрика: Власть

Путин поздравил ученых с Днем российской науки

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин поздравил с Днем российской науки ученых и сотрудников научных лабораторий.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин поручил доложить об увеличении мест в детсадах

"Сегодня профессиональный праздник отмечают наши ученые, специалисты по научному оборудования, сотрудники лабораторий. Это все замечательные, преданные своему делу люди, которые расширяют горизонты познания, создают технологическую основу для движения всей нашей страны вперед", - отметил президент в начале заседания Совета по науке и образованию.

Путин особо отметил яркие, новаторские результаты в самых перспективных областях, которые все чаще показывают молодые исследователи.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

Главное сегодня

Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Вакцинацию против COVID-19 прошла 41 тысяча детей 12-17 лет
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с середины января
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах