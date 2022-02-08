Путин поздравил ученых с Днем российской науки

Владимир Путин поздравил с Днем российской науки ученых и сотрудников научных лабораторий.

"Сегодня профессиональный праздник отмечают наши ученые, специалисты по научному оборудования, сотрудники лабораторий. Это все замечательные, преданные своему делу люди, которые расширяют горизонты познания, создают технологическую основу для движения всей нашей страны вперед", - отметил президент в начале заседания Совета по науке и образованию.

Путин особо отметил яркие, новаторские результаты в самых перспективных областях, которые все чаще показывают молодые исследователи.