Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии

Отказываться от использования нефти и газа пока рано, но Россия должна быть одним из лидеров в переходе на низкоуглеродные источники энергии. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Противодействие негативным изменениям климата он назвал одним из важнейших научно-технических направлений. "Это на слуху, каждый день в мире об этом говорят", - отметил глава государства.

Один из аспектов этой работы - отказ от углеводородов в пользу более экологичных источников энергии. Однако здесь следует разумно подходить к задаче, уверен российский лидер. "Я уже много раз говорил, что отказываться от углеводородов пока рановато. Двадцать, тридцать, а может, и пятьдесят лет будет активно все это использоваться. Особенно наши возможности по газу", - считает он.

"Но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, вся планета, и быть здесь впереди", - указал он.