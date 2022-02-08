Путин: Россия отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что диалог с США и НАТО по гарантиям безопасности не окончен. Хоть ключевые российские предложения и были проигнорированы, Россия все же продолжит переписку с Западом на эту тему и постарается добиться конкретики. Об этом Путин сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он напомнил, что США и НАТО проигнорировали российские предложения по всем ключевым вопросам - нераспространение альянса на восток, неразмещение ударных систем около границ РФ, возвращение инфраструктуры НАТО к параметрам 1997 года. "Эти вопросы просто обошли. Мы видим там политические клише и обсуждение второстепенных тем", - отозвался о полученном Москвой ответе Путин.

Однако он не считает, что российский диалог с Западом по поводу гарантий безопасности закончен.

"Подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона. Направим им. Там есть вещи, которые можно обсуждать", - сообщил Путин. Он подчеркнул, что РФ будет добиваться ответа на ключевые вопросы, которые поставила. Ведь в предложениях России, которые она направила в НАТО и в Вашингтон, нет ни одного пункта, который был бы неисполним. "Ни одного", - уверен российский лидер

Он выразил удивление, что иностранные партнеры просили не публиковать свой ответ на российские инициативы. Россия ведь отправила свои предложения открыто. "Что скрывать от общественности?" - отметил Путин.