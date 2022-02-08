Путин созвонится с Макроном после поездки французского лидера в Киев

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон созвонятся после визита последнего в Киев. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой в Москве. Они продлились почти шесть часов, одной из тем стала ситуация вокруг Украины.

"Это сложный комплекс, поэтому столько часов и разговаривали", - отметил Путин. По его мнению, Макрону непросто придется в Киеве, поскольку "там легких вопросов нет".

"Мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь: что украинское руководство сегодня считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться", - сообщил российский лидер. Он добавил, что в зависимости от этого Москва будет "строить дальше свои собственные шаги".

Владимир Путин также поблагодарил Макрона за усилия по поиску решения внутриукраинского кризиса, назвал его миссию благородной. "Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти компромиссы, которые всех устраивают", - добавил он.