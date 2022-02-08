Путин указал на недружественное поведение НАТО в отношении России

"Хотел бы отметить, что Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО - мирная и сугубо оборонительная организация", - указал российский лидер и напомнил, что в "мирном" характере альянса уже убедились "граждане многих государств", в том числе Ирака, Ливии, Афганистана и Сербии.

"Кроме всего прочего, мы не можем проходить мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником, - подчеркнул Путин. - Нас НАТО обозначило как противника, причем придвинуло свою военную инфраструктуру вплотную к нашим границам".

При этом, добавил он, государства НАТО считают себя вправе поучать Россию, где и как ей размещать свои войска на собственной территории, а рядовые маневры интерпретируют как угрозу вторжения в соседнее государство, в данном случае - на Украину.