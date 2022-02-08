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08.02.2022 01:32
Рубрика: Власть

Путин: Украина сосредоточила почти 125 тысяч военных в районе Донбасса

Текст: Галина Мисливская

Украинское руководство направило на юго-восток страны большое число военных, заявил президент России Владимир Путин после российско-французских переговоров в Москве.

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Отвечая на вопросы журналистов, президент Франции Эмманюэль Макрон так объяснил нынешнее поведение киевских властей: "Президент (Украины Владимир) Зеленский - президент страны, на границе которой 125 тысяч российских военных, поэтому он нервничает. Это же не было так в начале 2021 года".

"А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 125 тысяч человек в районе Донбасса сейчас сосредоточены", - парировал Путин.

"Они (киевские власти - прим. "РГ") дважды пытались военным путем решить вопрос Донбасса и не скрывали этого, использовали технику и авиацию. Кто нам даст гарантию, что этого не будет (опять)?" - добавил он.

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