Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, "живы" ли еще Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе. Российский лидер подчеркнул: нравится ли это украинскому руководству или нет, но исполнять договоренности надо.

Вопрос на эту тему прозвучал по итогам встречи президента РФ с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Другой альтернативы просто нет", - оценил жизнеспособность соглашений Путин. Он напомнил непоследовательность Киева по этому поводу: украинские власти то говорят, что будут их соблюдать, то утверждают, что это разрушит их страну.

Президент Владимир Зеленский, как напомнил глава российского государства, недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится. "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, - образно призвал к соблюдению договоренностей Путин. - Нужно набраться мужества, признать, что там написано, и работать".

Он обратил внимание, что нынешнее украинское руководство шло на выборы под лозунгом мирного решения конфликта на Донбассе. "Очень надеюсь, что так, в конце концов, и будет сделано, когда придет осознание, что альтернативы Минским соглашениям нет", - подчеркнул президент.

Путин призвал официальный Киев подняться над политической борьбой и подумать об исторических, стратегических перспективах развития самой Украины, путях ее взаимодействия с Россией, а также о стабильных условиях безопасности для всех участников международной жизни.