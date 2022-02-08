Работодатели простимулируют работников оставаться дома

В каждой пятой российской компании работодатели используют практики, которые стимулируют сотрудников не выходить на работу во время болезни и оставаться дома. Так поступают 22 процента работодателей, сообщает SuperJob. Еще в 13 процентах компаний предусмотрены дополнительные выплаты для тех, кто берет больничный, чтобы компенсировать финансовые потери. 9 процентов работодателей внедрили другие практики, но в большинстве случаев речь идет об удаленке.

Чаще всего дополнительные выплаты за оформление больничного листа практикуют в компаниях строительной отрасли (17%) и сферы услуг (15%). А IT-компании (16 %) и банки (13%) склонны прибегать к воспитательным беседам и небольшим презентам тем, кто проявил сознательность, взял больничный и остался дома.

Но в большинстве компаний листы нетрудоспособности оплачиваются только в размере, предусмотренном Трудовым кодексом РФ (65%).

В прошлом году работодатели чаще доплачивали за больничные сотрудникам, чем сегодня, уточняет SuperJob.