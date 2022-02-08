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8 февраля 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 г. N 144-р г. Москва

Опубликован 8 февраля 2022 г.

1. Установить денежное вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика) в размере:

4000000 рублей - за золотую медаль;

2500000 рублей - за серебряную медаль;

1700000 рублей - за бронзовую медаль.

2. Размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и призеров XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика), а также тренерам, принимавшим непосредственное участие в подготовке указанных спортсменов, проработавшим с соответствующими спортсменами не менее двух последних лет, определяется в порядке, утверждаемом Минспортом России совместно с Общероссийским союзом общественных объединений "Олимпийский комитет России" по согласованию с Минфином России.

3. Размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и призеров XIII Паралимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика), а также тренерам, принимавшим непосредственное участие в подготовке указанных спортсменов, проработавшим с соответствующими спортсменами не менее двух последних лет, определяется в порядке, утверждаемом Минспортом России совместно с Общероссийской общественной организацией "Паралимпийский комитет России" по согласованию с Минфином России.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется в пределах и за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорту России в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по подразделу "Спорт высших достижений" раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин