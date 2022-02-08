Разработки крымских ученых помогут тиражировать высококачественные саженцы

Самые красивые и стойкие цветы, плодовые и ягодные культуры более 30 лет создают "в пробирке" - методом in vitro. Появляются сорта с заданными характеристиками, например, пшеница "Майская юбилейная".

Ежегодно в Крым из Европы завозят около 0,5 миллиона саженцев винограда, созданных методом клонирования. Научно-технологический центр селекции, питомниководства винограда и виноделия должен заполнить нишу воспроизводства посадочного материала виноградных культур. Его открытия ждут в 2025 году. И уже есть разработки крымских ученых, которые помогут тиражировать высококачественные саженцы. Фото: Мария Орлова

Львиную долю урожая зерновых в Черноземье занимает озимая пшеница. Проблемой ее устойчивости и обильных урожаев занялись в Белгородском научно-образовательном центре (НОЦ) "Инновации в АПК". Он создан в рамках нацпроекта "Наука и университеты", объединив ведущие вузы и передовые предприятия.

Сорт озимой мягкой пшеницы "Майская юбилейная" - результат труда молодого ученого Ирины Оразаевой. Она выпускница Белгородского государственного аграрного университета имени Василия Горина. Вуз - один из участников НОЦ. А находится он в поселке Майский. Отсюда и название нового сорта. Сейчас Ирина руководит университетским центром селекции в растениеводстве. Главной особенностью озимых она называет их способность противостоять низких температурам. Ученые как раз и работают над тем, чтобы увеличить морозостойкость пшеницы.

И одновременно сохранить другое качество - высокую урожайность. А так же качество зерна, которое можно использовать в хлебопечении, в производстве макаронных изделий, в комбикормовой промышленности. По словам Ирины, все возможности для этого у них есть. "Из нашей обширной коллекции сортов, - поясняет ученый, - подбираем идеальные варианты для скрещивания и смотрим, как требуемые качества проявляются через поколения".

Несколько десятилетий назад мало кто мог представить, что Россия войдет число мировых лидеров по экспорту пшеницы. Сегодня это реальность, и во многом благодаря ученым.

Большие перспективы и у крымчан. На полуострове к 2025 году планируют открыть научно-технологический центр селекции, питомниководства винограда и виноделия. В ноябре 2021 года правительство РФ на эти цели дополнительно выделило 1,6 миллиарда рублей.

Бананы и ананасы, которые мы едим, выращены на плантациях из клонированного материала. В России тоже есть клоны: пшеницы, винограда, земляники

Центр должен заполнить нишу воспроизводства безвирусного посадочного материала виноградных культур. А разработки ученых Крымского федерального университета им. Вернадского, проводимые в рамках нацпроекта "Наука и университеты", помогут тиражировать высококачественный посадочный материал, отвечающий всем требованиям рынка.

Наиболее яркий, крупный или урожайный представитель сорта становится эталоном и одновременно матрицей. С нее потом делают десятки и сотни тысяч клонов. "Чтобы дедовским способом начеренковать саженцы на новый промышленный яблоневый сад, вам понадобится как минимум исходный сад, чтобы было с чего черенковать. Да и времени это займет немало", - говорит заведующий лабораторией микроклонального размножения растений Лавр Крюков. - А современные технологии позволяют взять одно дерево, поместить его ткани в пробирку и получить десятки тысяч клонов".

Ученые университета проводят молекулярно-генетический анализ растений, который будет предварять создания их генетических паспортов. Иначе в процессе клонирования можно утратить базовые характеристики сорта. Сейчас ученые анализируют сорта наиболее востребованных в Крыму культур земляники, ежевики и винограда. "Для нас главный стимул, - говорит Лавр Крюков, - желание увидеть результат на практике. Хочется, чтобы разработки приносили пользу. А запросы производителей - наш источник идей".

В России уже создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Их открывают с помощью нацпроекта "Наука и университеты".