15 регионов получат 351 млн рублей на оказание помощи людям старше 65

В этом году 15 регионов получат 351 миллион рублей на пилотный проект по оказанию медицинских и социальных услуг людям в возрасте 65 лет и старше. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пилотный проект работает в рамках нацпроекта "Демография".

К уходу за пожилыми привлекают частные медицинские организации. Для участия в проекте они проходят конкурсный отбор. И им предоставляют гранты в форме субсидий.

Среди пилотных регионов - Воронежская область. Патронажем пожилых пациентов здесь занимаются две частные медицинские организации - ООО "Медика" и клиническая больница "РЖД-Медицина". Их услугами в этом году могут пользоваться 175 человек, чуть больше, чем в прошлом.

Среди бесплатных подопечных частных клиник есть 101-летняя женщина, несколько человек, которым уже за 90. Есть семейные старики, одинокие

Как сообщила "РГ" заместитель руководителя департамента соцзащиты области Екатерина Новицкая, для частников, как правило, отбирают тяжелобольных и маломобильных пациентов, за которыми нужно наблюдать регулярно.

Особенно актуальным такой патронаж стал в условиях пандемии, когда государственные поликлиники оказались перегружены. Медики из частных организаций не только снимают часть забот с коллег, но и избавляют пожилых пациентов от необходимости ходить к врачу, подвергаясь опасности подхватить инфекцию в очереди.

В Дальневосточном федеральном округе только Бурятия участвует в пилотном проекте. "В его рамках 26 пожилых людей будут под врачебным и сестринским патронажем", - говорит начальник отдела соцтехнологий минсоцзащиты региона Игорь Савельев.

Частные медцентры получают задание от поликлиники, к которой прикреплен пожилой человек. Патронажные врачи не менее одного раза в неделю навещают подопечных. В основном это маломобильные пожилые люди, которые не могут сами посещать медучреждение.

"Патронажный врач всегда на связи с участковым терапевтом, если требуется договориться о консультации узкого специалиста или выписать рецепт на лекарство", - поясняет Игорь Савельев.

Пожилым жителям столицы Бурятии патронажную помощь второй год оказывают специалисты клинико-диагностического центра "Ритм". По их словам, сложностей в работе по пилотному проекту не возникло.

"Среди наших пациентов 101-летняя женщина и несколько человек, которым уже за 90. Есть и семейные люди, и одинокие, - говорит замгендиректора центра Доржи Замбалов. - Мы рады, что помогаем им".

Помимо патронажного врача, пожилых людей посещают медсестры, которые выполняют все назначения, делают перевязки, ухаживают за катетерами и стомами, производят забор биоматериала для анализов. Если нужно - могут снять на дому электрокардиограмму.

По словам Доржи Замбалова, люди, получающие помощь в рамках пилотного проекта, очень довольны патронажем. Так, супругам Орловым уже за 80, оба перенесли инсульт и без посторонней помощи им сложно. Помимо участкового врача за самочувствием пары следит патронажный врач из "Ритма", к советам которого они внимательно прислушиваются и следуют всем рекомендациям.

Справка "РГ"

Пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций для оказания медико-социальной помощи людям старшего возраста стартовал весной 2020 года в рамках нацпроекта "Демография".

В пилотных регионах частные организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек. И по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь.