Аварии на водоводах в Туле стали ежедневными

В большой Туле с начала года было всего 10 дней без аварий на водоводах.

Первая произошла 2 января на улице Сойфера, затем 4 января - на улице Макаренко и в поселке Ленинском... Порой они случались сразу в нескольких местах. Например, 11 января трубы рванули и в поселке Обидимо, и селе Алешня, и в деревне Харино. Да и февраль начался с ЧП.

Коммунальщики говорят, что, ставя заплатки на старые трубы, проблему не решить - надо менять водоводы секциями. Впрочем, об этом говорится уже не первый год. Трубы в регионе меняют. Системная работа по замене сетей водоснабжения началась в 2018 году. На замену труб в населенных пунктах области было направлено более полумиллиона рублей. В Большой Туле, например, за три года заменили более 20 километров магистральных сетей. В планах этого года, по словам заместителя главы администрации Тулы по развитию городской инфраструктуры Николая Вишнева, капитальный ремонт очередных километров водозабора и подготовка проектов строительства новых водоводов. Результатом можно считать то, что, несмотря на множество мелких аварий на сетях, крупных аварий на магистральных водоводах в этом году в отличие от зимы 2021 года не было. Правда, зима еще не кончилась. Да и мелкие аварии, которые специалисты Тулгорводоканала хоть и устраняют довольно быстро, продолжают мучить жителей областного центра и окружающих деревень и поселков.

Говоря о ремонте распределительных сетей водоснабжения, Николай Вишнев отметил, что за последние два года в рамках реализации программы "Чистая вода" заменены более восьми километров труб в нескольких населенных пунктах. Также отремонтировано несколько водонапорных башен, заменена автоматика скважин в двух деревнях, разработаны проекты по ремонту сетей и переключению абонентов к переложенным сетям. В настоящее время к новым сетям уже подключены 12 многоквартирных домов, 30 частных домовладений, детский сад и котельная в поселке Ленинском, 12 МКД в Барсуках. В этом году, как обещают, работа продолжится.

Специалисты говорят: надо менять водоводы секциями

Остро стоит и вопрос качества воды. Так, в прошлом году жители жаловались на высокое содержание железа в воде в поселке Шатске. Для решения проблемы необходим капитальный ремонт поселковой станции водоподготовки. По словам Николая Вишнева, проектирование уже идет. В этом году планируется ввести в эксплуатацию станции в селе Алешня и поселке Обидимо, а также завершить проектирование по реконструкции системы водоснабжения в поселках Ленинский и Барсуки.

Кстати

Проблема качественной воды касается не только Тулы. По словам регионального министра ЖКХ Олега Дючкова, в прошлом году введены в эксплуатацию три станции водоподготовки в Донском, Кимовске и Веневском районе. Это позволило улучшить качество водоснабжения для 11 тысяч человек. "В Тульской области по итогам реализации национального проекта в 2019-2024 годах планируется повысить качество водоснабжения более чем для 55 тысяч человек. Дополнительно из регионального бюджета выделяются средства на разработку проектной документации на новые объекты, а также на решение острых проблем водоснабжения отдельных населенных пунктов", - подчеркнул Олег Дючков. Вообще же по программе "Чистая вода Тульской области" в прошлом году в регионе было заменено 40 километров сетей водоснабжения.