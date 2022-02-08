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08.02.2022 11:14
Рубрика: Общество

Госкорпорация пообещала помочь создать биопарк в Ярославле

Текст: Элина Труханова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 27(8675)
На территории Ярославского зоопарка предлагают создать федеральный центр содействия реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также экспозицию уникальных животных, фуд-кортные и развлекательные зоны. Представители Госкорпорации "ВЭБ.РФ", побывавшие в регионе, пообещали идее поддержку.
Идее преобразования Ярославского зоопарка уже не один год. Фото: Иван Фадеев Идее преобразования Ярославского зоопарка уже не один год. Фото: Иван Фадеев
Идее преобразования Ярославского зоопарка уже не один год. Фото: Иван Фадеев

Проекту "Биопарк Ярославль" уже несколько лет. Впервые презентованный в 2017 году, он включает строительство инновационного комплексного центра содействия реабилитации людей с ограниченными возможностями, где будет использоваться метод анималотерапии (лечения с помощью животных), многофункционального центра "Школа счастья", одна из задач которого - укрепление института семьи, появление новых экспозиций "Медведи", "Тропенхале", "Животные гор", "Кошки", "Приматы", "Птицы", "Байкал", вольера со слонами, многофункционального комплекса "Водный мир" с океанариумом, дельфинарием, аквапарком, сафари-парка, кафе, ресторана, крытого катка, аттракционов, оранжереи. Предполагаемый объем инвестиций, который потребуется для реализации всех этих планов, - более 12 миллиардов рублей.

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В зоопарке, введенном в эксплуатацию в 2008 году, пояснили, что комплекс изначально создавался по ландшафтному принципу. То есть в вольерах созданы максимально удобные условия для жизни животных. Например, бурые медведи обитают на территории, превышающей полгектара. Поэтому здесь можно наблюдать за обитателями в условиях, приближенных к естественным.

Сейчас площадь зоопарка составляет 123,3 гектара, здесь собрано 2745 экземпляров животных более 370 видов. На территории, кроме того, работает демонстрационно-учебный центр "Ковчег" с круглогодичной экспозицией, где проводятся занятия для дошкольников, школьников, студентов и взрослых, а также научные конференции и семинары. Если проект удастся реализовать, площадь зоопарка увеличится до 200 гектаров.

- На этой территории предполагается разместить экспозицию редких животных, фуд-кортные и развлекательные зоны, а самое главное - создать уникальный федеральный центр содействия реабилитации детей с ограниченными возможностями и онкологическими заболеваниями, - пояснил директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили. - Кроме того, мы становимся реальной фундаментальной базой для серьезных научных исследований. Создание такого биопарка - это имидж региона и даже страны. У нас есть прекрасный шанс попасть в десятку лучших биопарков Европы.

Биопарк станет международным центром экологического туризма

В мэрии Ярославля добавили, что реализация проекта сделает биопарк международным центром экологического туризма, посетители которого получат возможность погрузиться в мир животных и растений, совершить путешествие в "Водный мир", отдохнуть в парке развлечений и аттракционов, посетить спа-центр.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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- Это будет способствовать росту посещаемости биопарка с 300 тысяч до 1,5 миллиона посетителей в год и увеличению въездного турпотока в город до трех миллионов человек в год, - прикидывают в городской администрации.

Однако инвестора (инвесторов) для реализации проекта найти пока не удалось. Хотя в последнее время интерес к нему начал расти. В конце января для обсуждения концепции реализация проекта "Биопарк Ярославль" в регион приезжала делегация из представителей Госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" и Национального центра государственно-частного партнерства.

- О проекте "Биопарк Ярославль" до настоящего времени мы слышали только из докладов и презентаций управленческой команды во главе с мэром Ярославля Владимиром Волковым в рамках учебной программы московской школы управления "Сколково", - рассказал директор блока городских решений и развития моногородов "ВЭБ.РФ" Алексей Широков. - Теперь нам удалось увидеть все своими глазами. Сам зоопарк и работа его команды превзошли все наши ожидания. Перед нами стоит задача из городского зоопарка сделать крупнейший региональный биопарк.

По словам Алексея Широкова, Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" будет оказывать помощь своими наработанными компетенциями в рамках созданной совместной рабочей группы по данному проекту. В зоопарке уточнили, что во время встречи с представителями ВЭБ и Национального центра ГЧП "обсуждались практические вопросы реализации проекта".

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