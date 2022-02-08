Государственный Исторический музей представит необычную выставку

15 февраля в Государственном Историческом музее (Красная площадь, дом 1) откроется необычная выставка. Работы великих ювелиров XVIII-XX веков выставят вместе с современными мастерами.

Экспозиция "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" открывает год юбилейных торжеств к 150-летию ГИМа. У читателей нашей газеты есть возможность заглянуть на выставку раньше других: так сказать, одним глазком. Руководство Гохрана России пригласило корреспондентов "РГ" на свою закрытую территорию и приоткрыло некоторые тайны.

Глаз не оторвать

Собственно зачем смешивать работы старых и современных ювелиров?

"Важно поддержать то, что делают сегодняшние авторы, - говорит руководитель Гохрана Андрей Юрин. - Есть зарубежные школы и Дома ювелиров, они работают веками. У нас в силу известных причин династии прерывались. Поэтому очень важно найти и помочь раскрыть талант своих, российских мастеров. Для этого Гохран проводит конкурс ювелирного искусства "Россия. XXI век", работы победителей вы увидите на выставке. Они - продолжатели славного дела Фаберже, показывают Россию через свой талант. Нынешняя будет большой по числу авторов и предметов и шикарнейшей по исполнению".

Казалось бы, нам сложно конкурировать с европейскими мастерами, чьи династии из Средневековья. В Италии есть ювелирный дом, которому более 650 лет.

Такими рекордами, пожалуй, мы похвастать не можем. У нас немало ювелиров уехали после революции 1917 года. Но есть и преимущество. Пусть в жилах нынешних гениев не течет кровь древних ювелирных родов, но... Они побеждают в престижных международных конкурсах, их включают в число лучших в мире огранщиков. Что интересно: среди них по первому образованию есть морской инженер, программист, геолог. Есть мастер из поселка в Костромской области, он работал на авто- и на оружейном заводе, там и стал гравером.

Экспонаты выставки, включая кувшин от фирмы "Сазиковъ" (он в руках), 1856 год. На реликвии одноиз первых изображений храма Христа Спасителя, с которого только что сняли строительные леса. Фото: Александр Корольков/РГ

Или вот: на конкурсе победила подвеска "Шепот летних трав" из нейзильбора и фианитов, автор - студентка МГТУ Дарья Шевцова. Кстати, о прекрасной половине. По статистике их в ювелирном деле не половина. Меньше. Но зато что за личности!

- На выставке будет кольцо "Инверсия", автор Виктория Синельникова, - рассказывает главный эксперт-искусствовед Гохрана Вероника Волдаева. - У Виктории есть соавтор - Вероника Муха, которая занималась ножевым боем. Сначала она хотела иметь красивые вещи, а потом решила их создавать... У девушек много заказов, при этом они невероятно скромны, мы буквально уговаривали участвовать.

Инстинкт в крови, кинжал в руке

Странно звучит, но ювелир, увлеченный ножевым боем, на этой выставке - человек на своем месте. На отборочном конкурсе была номинация: "Авторское художественное холодное оружие". Яркий пример: работа "Инстинкт" Мусы Альмова.

Мастер родом из Кабардино-Балкарии. Пятилетним мальчиком от деда услышал историю, как от большого табуна волки отбили часть лошадей. И тогда вожак табуна бросился к обреченным и увлек их за собой к обрыву. И все погибли... Смысл: лучше погибнуть вольным, по своему выбору, чем умереть от клыков хищника. Иносказательно: лучше умереть стоя, чем на коленях. Неужели это можно выразить в металле, черном дереве и бивне мамонта? Оказывается, можно. Как? Приходите - это надо увидеть своими глазами.

Сергей Изместьев с брошью "Виноград": в центре танзанаит (этот минерал добывают на севере Танзании), таитянский жемчуг и бриллианты. Ступенчатая огранка отсылает к эпохе Art Deco (1920-е, мир оправлялся от Первой мировой), а витражная эмаль - это и Венеция, и прозрачная финифть времен Петра I. Фото: Александр Корольков/РГ

Время собирать камни?

Экспонаты грядущей выставки - это прежде всего искусство. Но даже у высокого есть приземленный аспект. Кто-то рассматривает ювелирные украшения в качестве финансовой подушки. Другие хотят передать нечто стоящее детям и внукам.

Но на рынке все больше искусственных камней. Развиваются 3D-технологии с пугающими возможностями по копированию. "Это не обесценит ювелирные украшения?" - спрашиваю собеседников.

Сергей Изместьев, ювелир: "Чтобы передать ценную вещь потомкам, нужно правильно ее купить. Тут так: либо у тебя есть знания, позволяющие понять ценность предмета, либо надо обращаться к тому, кто знает, что будет снижаться в доступности и, соответственно, расти в цене. Новых месторождений нет, старые вырабатываются, население планеты Земля растет, богатые люди становятся богаче и готовы платить больше. Правильно выбранная вещь увеличится в цене".

Вероника Волдаева, главный эксперт Гохрана: "Если говорить о возможностях 3D-принтеров в ювелирном деле, то мы не можем знать, каких высот достигнет искусственный интеллект, который, замечу, создан интеллектом человеческим. Но рукотворность всегда будет важным и самым главным фактором. Как и идея, и замысел".

Андрей Юрин, глава Гохрана: "Натуральные камни будут дорожать и пользоваться спросом. Во-первых, это ограниченное предложение. Во-вторых: к ювелирному предмету приложен труд мастера. Да, одно время была тревога, что синтетические алмазы вытеснят природный камень. Но этого не произошло. И сегодня природные камни лучше себя чувствуют на рынке, чем синтетические. В целом востребованы и те, и другие. Но при этом люди хотят четко видеть границу: вот это - синтетика, а это - настоящий, природный".