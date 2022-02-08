Губернатор Подмосковья объявил о кадровых перестановках в правительстве

Новости

Путин: Украина сосредоточила почти 125 тысяч военных в районе Донбасса 01:32
Путин: Россия отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности 01:30
Путин созвонится с Макроном после поездки французского лидера в Киев 01:20
Путин - французскому журналисту: А вы хотите воевать с Россией? 01:10
Путин о выполнении Киевом Минских соглашений: Нравится - не нравит­ся, терпи, моя краса­вица 01:02
Трутнев поручил усилить отлов бездомных собак на Дальнем Востоке 01:00
Путин посчитал перспективными некоторые идеи Макрона по безопасности в Европе 00:50
Путин обратил внимание Макрона на демонтаж Киевом Минских соглашений 00:36
Стало известно, какое прозвище дали Кокорину в Италии 00:12
Мужская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Концертная индустрия оказалась под угрозой массового банкротства 00:01
Макрона в Кремле угостили ухой из пяти видов рыб 07.02.2022
Переговоры Путина и Макрона завершились 07.02.2022
Суд приступил к рассмотрению дела о хищении имущества семьи Алексея Баталова 07.02.2022
Песков назвал возможное размещение комплексов THAAD под Харьковом шагом к дестабилизации 07.02.2022
Мосгорсуд признал законным арест экс-владельца банка БКФ Миримской 07.02.2022
Швеция снимет ограничения на въезд для иностранцев 07.02.2022
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заразился коронавирусом 07.02.2022
Зампостпреда РФ назвал односторонние санкции вмешательством в сферу СБ ООН 07.02.2022
Минск: Наблюдатели от СНГ на референдуме отправляются в регионы страны 07.02.2022
С 1 марта все медсвидетельства о смерти станут электронными 07.02.2022
Путин и Макрон начали переговоры в Кремле 07.02.2022
Российские инструкторы подготовят для Таджикистана 500 военных специалистов 07.02.2022
Польша создает кибервойска 07.02.2022
До 200 военных Беларуси смогут привлекать для гуманитарных операций в Сирии 07.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 00:08
Рубрика: Власть

Губернатор Подмосковья объявил о кадровых перестановках в правительстве

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8675)
В понедельник, 7 февраля, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о кадровых перестановках в правительстве.

Вице-губернатором стала Ирина Каклюгина, ранее занимавшая должность зампреда правительства, отвечающего за социальный блок. Светлане Стригунковой, прежде работавшей зампредом правительства - министром здравоохранения, предложена должность первого зампредседа. А возглавлять минздрав теперь будет заместитель Стригунковой Алексей Сапанюк.

Воробьев: Подмосковье вышло на плато по "омикрону"

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова, перешагнув через кресло начальника, стала зампредом по транспорту.

Два главка - социальных коммуникаций и по информационной политике - слились в министерство информационных и социальных коммуникаций. Им будет руководить Екатерина Швелидзе, прежде отвечавшая за социальные коммуникации. Анастасия Звягина, формировавшая информационную политику, стала советником губернатора. Как объяснил Воробьев, главки превращены в министерства, чтобы максимально плотно взаимодействовать с главами муниципалитетов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин - французскому журналисту: А вы хотите воевать с Россией?
Песков назвал возможное размещение комплексов THAAD под Харьковом шагом к дестабилизации
Сенатора Косачева разочаровало заявление главы дипломатии ЕС Борреля
Минздрав одобрил исследование вакцины "КовиВак" среди детей 3-17 лет
Зампостпреда РФ назвал односторонние санкции вмешательством в сферу СБ ООН
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах