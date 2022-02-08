Губернатор Подмосковья объявил о кадровых перестановках в правительстве

В понедельник, 7 февраля, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о кадровых перестановках в правительстве.

Вице-губернатором стала Ирина Каклюгина, ранее занимавшая должность зампреда правительства, отвечающего за социальный блок. Светлане Стригунковой, прежде работавшей зампредом правительства - министром здравоохранения, предложена должность первого зампредседа. А возглавлять минздрав теперь будет заместитель Стригунковой Алексей Сапанюк.

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова, перешагнув через кресло начальника, стала зампредом по транспорту.

Два главка - социальных коммуникаций и по информационной политике - слились в министерство информационных и социальных коммуникаций. Им будет руководить Екатерина Швелидзе, прежде отвечавшая за социальные коммуникации. Анастасия Звягина, формировавшая информационную политику, стала советником губернатора. Как объяснил Воробьев, главки превращены в министерства, чтобы максимально плотно взаимодействовать с главами муниципалитетов.