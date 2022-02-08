Как в Белгороде соблюдают баланс на продуктовом рынке

Стоимость белгородских продуктов питания вновь стала темой для обсуждения в региональном правительстве. Чиновники отмечают, что жалобы на высокие цены продолжают поступать к ним - в том числе в социальных сетях. Производители тем временем констатируют: издержки выросли, тем более что каждый агрохолдинг так или иначе пытается повысить качество продукции, ведь это тоже одно из главных требований сегодняшнего потребителя.

Каким способом можно сделать продукты дешевле без ущерба для их качества, рассказали эксперты.

Идем по карте

О недоступности для многих белгородцев элементарной продуктовой корзины заговорили еще в августе прошлого года, когда взлетели цены на так называемый борщевой набор. С тех пор утекло много воды, и, казалось бы, ситуация должна измениться, однако стоимость продуктов продолжают обсуждать на региональном уровне чиновники, производители и представители ретейла.

Как только речь заходит о цене на продукты, каждый посетитель супермаркета у дома задумывается о качестве. Именно поэтому торговые точки со сметаной по цене примерно 50 рублей за литр, подозрительно дешевой колбасой и соками в как будто выгоревшей упаковке многие белгородцы попросту обходят стороной, уверенные: хорошие продукты за такие деньги не купишь.

Белгородские чиновники еще с прошлой осени начали договариваться с местными производителями о поставках части товаров по сниженным ценам. Так, востребованную тушку цыпленка в области, лидирующей по производству мяса в стране, пообещали реализовывать по 130 рублей за килограмм. Торговые точки, где продается такая птица и другие необходимые продукты по сниженным ценам, нанесли на специально разработанную интерактивную карту. Она меняется в зависимости от наличия товара, хотя, как уже признали даже обыватели: не всегда ресурс отображает реальный объем товара. Ту же курицу разметают даже в сельских супермаркетах, как только она появляется.

О популярности дешевых продуктов питания говорит и профильный министр белгородского правительства Юлия Щедрина. Она вспоминает, что первая партия той же курицы, поставленная на рынок по программе сдерживания цен, немногим превышала 10 тонн. После объемы стали расти, ведь люди начали жаловаться: пришли в магазин за курицей, молоком, яйцами, хлебом, а той самой курицы и нет. В итоге пришлось нарастить поставки: в январе объемы мяса птицы, реализованного по сниженным ценам, превысили 47 тонн, в феврале ожидается, что поставки увеличатся почти до 60 тонн.

Впрочем, как отмечают торговцы социальными продуктами, никакой погони за курицей на рынке нет. Как бы оперативно ни обновлялась карта низких цен, тушку забирают еще быстрее, ведь это самое популярное мясо.

- Мы же не можем не продать цыпленка человеку. Хочет - берет, мы у него не спрашиваем: "Вы малоимущий?" - не без улыбки рассказывают в торговой точке. - Перед нами такая задача не стоит. Покупает человек продукт по низкой цене - и на здоровье.

Впрочем, не все с этим солидарны. Тем же чиновникам, курирующим программу социального набора продуктов, начали писать в соцсети требования выпустить специальные карты для бедных. Начислять туда субсидии - и пусть этим пластиком люди расплачиваются в магазинах.

Глава региона Вячеслав Гладков ответил на это за всех министров.

- Выпустить карты для малоимущих - это еще миллионов десять, - напомнил он. - Да и что такое статус? У человека, может, доход на рубль больше, и он уже не будет иметь на это права. Я еще одну социальную несправедливость создавать не хочу.

Что едят

Теперь проект социальной продуктовой корзины набирает обороты. Юлия Щедрина отмечает, что, помимо цыплят, спрос начал расти и на куриные яйца: их продажи в январе выросли почти до 670 тысяч штук, в феврале поставки увеличат еще более чем на 100 тысяч.

Единственное, на что поставки стабильны, так это хлеб и батон из социальной корзины. И того и другого продают более 400 тонн в месяц, и увеличивать эти объемы пока не требуется. Знатоки потребительских настроений видят в этом некоторый позитив, ведь потребление хлеба растет сразу же, как только покупатели перестают брать с полок овощи, мясо, молочные продукты и многое другое.

Чтобы белгородцы могли приобретать отличные продукты по сниженным ценам, производителям компенсируют убытки

Чиновники подчеркивают, что производителям субсидируется участие в программе: чтобы белгородцы могли приобретать продукты по сниженным ценам, им компенсируют убытки. Ведь те же агрохолдинги с растущими затратами на производство не могут позволить себе менять технологический процесс в ущерб качеству.

Глава межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Аушева всеобщий тренд на производство продуктов с повышенными потребительскими свойствами считает логичным продолжением развития пищевой промышленности. Она отмечает, что даже мясокомбинаты, технологии которых ушли далеко вперед, стараются придерживаться рецептуры, разработанной десятилетия назад.

- Ведь все мы понимаем, что если с детства мы привыкли есть докторскую колбасу такой, какая она была в те времена, то и сейчас мы будем выбирать такой продукт, - пояснила Татьяна Аушева. - Конечно, химическая промышленность развивается. Появляются добавки, которые делают процесс производства гораздо дешевле. Но производители, которые дорожат своей репутацией, их избегают.

Впрочем, эксперт подчеркивает, что гиганты мясного, молочного, кондитерского производства могут себе это позволить. Они достаточно вложились в оборудование, технологии и зачастую сами производят сырье.

- Вы вспомните события 20-летней давности, когда появилось сразу много пекарен и все стали производить известные сорта хлеба. Да только большая часть прогорела: изготовить тот же "Дарницкий" по известному рецепту не получалось, - рассказывает Татьяна Аушева. - А вот те, кто стал выпекать или образцы национальной кухни, или сдобу к чаю, - те продолжают развиваться, и не в ущерб качеству.

Дорого - богато?

Руководитель межобластной ветеринарной лаборатории Сергей Носков отмечает, что, несмотря на усиленный контроль со стороны собственных лабораторий, производители продуктов питания не считают лишним провести и независимую оценку выпускаемой продукции. И претензий со стороны экспертов к той же колбасе или сыру промышленных гигантов все меньше. Татьяна Аушева добавляет, что это и понятно: их продукция идет не только в десятки регионов страны, но и на экспорт.

- За рубежом требования к еде разные, но очень строгие, - уточнила она. - И если кто-то аккредитовывается для поставок в Европейский союз, то, даже если где-то нормы не такие жесткие, продукция будет соответствовать самым высоким требованиям.

Эксперты отмечают, что сэкономить на производстве уже вряд ли получится: потребитель ждет товара повышенного качества и за него голосует рублем. За счет чего можно снизить конечный ценник, придется хорошо подумать.

Чуть больше года назад, еще в статусе врио губернатора, Вячеслав Гладков называл таким способом конкуренцию и напоминал всем известный закон рынка: чем больше товаров предложить потребителю, тем ниже будет его стоимость. Тогда он смог организовать поставки ставропольских тепличных овощей на белгородский рынок в надежде, что ценник на всю подобную продукцию в целом станет более приятным для покупателей. Теперь глава региона отмечает, что в структуре цены значительную долю занимает логистика: чем дольше продукт едет до торговой точки, тем он дороже. И не секрет, что даже белгородское мясо, молочный ассортимент, овощи и много чего еще зачастую попадают в торговые сети после путешествия по логистическим центрам за границами региона.

- Ладно бы у нас чего-то не было, а то все производим. Так кому же, как не Белгородской области, показать пример остальным, как производить и доставлять продукты до покупателя с минимальными затратами, - отмечает Вячеслав Гладков.

В то же время с представителями торговых сетей в белгородском правительстве договорились о минимальной торговой наценке на свинину, курицу, яйцо, подсолнечное и сливочное масло, крупы, овощи из "борщевого набора", а также сахар, соль и чай. После цены на эти продукты должны стать приятнее для потребителя.