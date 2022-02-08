На севере столицы наледь упала на пенсионера с внуком

Наледь упала с жилого дома на Дубнинской улице на севере Москвы, пострадал один человек. Столичная прокуратура начала проверку.

Как сообщает сайт столичной прокуратуры, по предварительной информации, утром 8 февраля у дома 20 корпус 4 на улице Дубнинская произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим малолетним внуком. Мужчину доставили в медицинское учреждение.

"В ходе проверки Тимирязевской межрайонной прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Telegram-канале прокуратуры Москвы отмечается, что ребенок, по предварительной информации, не пострадал.