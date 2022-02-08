Наталья Сергунина: В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Всемирному дню гида

В Москве 20 февраля пройдут более 130 бесплатных экскурсий. Чтобы попасть на них, нужно пройти онлайн-регистрацию.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что записаться можно с 8 по 18 февраля. "Экскурсионные программы приурочены ко Дню гида, который отмечается во всем мире 21 февраля. В Москве к этой дате уже традиционно проводятся тематические прогулки, - рассказала она. - Сейчас их запланировано больше 130. Все они пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер". Участникам нужно держать дистанцию и носить маски в помещениях. Число участников ограничено.

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