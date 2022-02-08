Названа причина падения наледи на прохожих на севере Москвы

Причиной падения наледи на прохожих стало самовольное остекление балкона в жилом доме. Об этом сообщили "РГ" в управе района Восточное Дегунино.

Как рассказал первый заместитель главы управы Восточное Дегунино Вадим Вартанов, наледь была на балконе девятого этажа жилого дома.

"Падение наледи произошло с девятого этажа балконной плиты квартиры, расположенной в многоквартирном доме с плоской кровлей по адресу: ул. Дубнинская, д. 20, корп. 4, - сказал он. - В результате самостоятельного остекления и самовольного устройства непроектного металлического отлива произошло образование наледи на балконной плите". Согласно законодательству, следить за чистотой балконов, своевременно очищать их от снега и наледи должны владельцы квартир сами или приглашая специалистов.

Напомним, что утром 8 февраля на Дубнинской улице наледь упала на двух прохожих - пенсионера и его внука. Оба пострадавших находятся в больнице. Столичная прокуратура начала проверку по факту падения льда на прохожих.