Почему в регионах не хватает врачей и медсестер

Ситуацию с нехваткой медиков в регионах Центральной России все чаще называют катастрофической. Счет вакансий идет на сотни в каждом субъекте. Чаще всего в адрес высших учебных заведений звучит призыв увеличивать набор, на федеральном уровне обсуждаются рост числа бюджетных мест для врачей, а также различные стимулы для прихода на работу в государственную сферу здравоохранения дипломированных медиков. Однако пандемия коронавируса поставила под сомнение эффективность всех этих мер. Эксперты рассказали "РГ", где работают молодые врачи и почему.

Учить и учиться

На встрече с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым глава Липецкой области Игорь Артамонов повел разговор о подготовке кадров для медицины. Вот уже несколько лет подряд в Липецкой области действует целый ряд программ для врачей и медсестер: подъемные выплаты, предоставление жилья, "губернаторский миллион" для тех, кто переезжает из других регионов на липецкую землю... Однако врачей по-прежнему не хватает.

Региональные чиновники видят одну из причин сложившейся ситуации в том, что в области нет собственного медицинского вуза. Даже те школьники, которые сейчас обучаются в профориентационных медицинских классах, должны будут или уехать за образованием в ближайшие Воронеж, Курск, Белгород, или грызть гранит науки в столицах. Вернутся ли они домой? Вопрос, на который нет конкретного ответа. Поэтому Игорь Артамонов и высказал пожелание начать подготовку врачей в регионе.

- Создание такого вуза или факультета - процесс сложный и долгий, - заметил он. - Но других путей у нас нет. Будем предлагать варианты, искать финансирование.

Как показывает опыт, наличие собственного учебного заведения не решает всех проблем с нехваткой медицинских кадров. В Воронеже и Курске, где есть собственные вузы, вакантных мест предостаточно, в Белгороде - где мединститут Белгородского госуниверситета выпускает ежегодно сотни врачей - похожая ситуация. И теперь, когда очередная волна коронавируса захлестнула Центральную Россию, медики вынуждены трудиться с колоссальными перегрузками.

Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин констатирует, что за 26 лет работы мединститута было подготовлено почти три тысячи медиков по самым востребованным ныне направлениям - "лечебное дело", "педиатрия" и "сестринское дело". Всего в регионе - свыше пяти тысяч докторов.

Операция "Оптимизация"

Ректор БелГУ отмечает, что нехватка врачей была всегда. Однако последние два-три года проблема обострилась. И причиной тому не только коронавирус и растущая нагрузка.

- Это связано и с ошибками, и с последствиями проведения реформы здравоохранения, которая шла последние несколько лет, - считает Олег Полухин. - Этот вопрос на территории области изучали специалисты Центрального научно-исследовательского института здравоохранения Минздрава России. И они сделали выводы: комплектование врачебными кадрами за последние пять лет уменьшилось на 9,7 процента.

Ректор процитировал выдержку из исследования, в котором было сказано: одно то, что первичное звено медиков - терапевты - стало вынуждено принимать еще и детей, заставило распрощаться с работой очень многих докторов. Но это лишь одна из предпосылок. Примечательно, что доводы медиков мало разнятся от региона к региону.

- Я ушла из-за нереальных перегрузок, - призналась терапевт со стажем, в прошлом заведующая отделением в районной больнице Ирина Сорокина (имя мы изменили по ее просьбе. - Прим. ред.). - По сути, многие их нас ведут по два участка. Не легче и докторам, которые трудятся в стационарах. Потому что, как правило, больных у доктора всегда больше, чем положено по нормативам. А ведь мы тоже люди - мы болеем. У нас есть семьи. Нам важно не только отдыхать, но и учиться. На все это нужно время.

Ее коллеги добавляют, что врачебное выгорание нельзя сравнивать с аналогичной ситуацией, в которую попадают, к примеру, офисные работники. Потому что от врача зависит здоровье, а в некоторых случаях и жизнь человека. В результате тотальной загруженности и перманентной усталости доктора попросту уходят со своих мест. Куда? Ответ на этот вопрос знают даже в вузах, где их обучают.

Важно, чтобы авральный режим и нереальная нагрузка не вытолкнули перспективных докторов из отрасли

- Специалисты переходят в частные клиники, - говорит Олег Полухин. - Если взять только Белгород, например, у нас открылась гематологическая клиника рядом с городской больницей, и 95 процентов врачей в нем - наши выпускники. В Старом Осколе появилась мощнейшая клиника - такой же процент ее коллектива занимают выпускники нашего мединститута.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, подтверждая отток кадров из государственной системы здравоохранения, отмечает, что только за прошлый год свыше 140 докторов уволились оттуда. Скорее всего, перешли они как раз в коммерческий сектор. Главный врач объединенной структуры городских поликлиник Белгорода Ольга Полякова эту ситуацию считает логичной.

- Конечно, в частной клинике же гораздо легче. Там человек свое время отработал - и свободен. И на каждого пациента по полчаса. А наши врачи сейчас трудятся до глубокой ночи, - говорит она.

С самого начала пандемии, по словам Ольги Поляковой, после первого оттока переболевших докторов и тех, кто ушел, опасаясь за свое здоровье, остались работать 98 человек.

- Теперь у нас 126 врачей на посту, - подчеркивает она. - В такой ситуации врачи и проверяются, и наши - настоящие герои!

Подводные камни

Пока из-за пандемии в регионах сокращают объемы плановой медпомощи, медицинские вузы намерены увеличивать набор абитуриентов, в том числе по целевому обучению, а ординаторов направляют, так сказать, на передовую борьбы с коронавирусом. Практикующие медики уверены: это лучшее боевое крещение для начинающего врача. Важно, чтобы авральный режим и нереальная нагрузка не вытолкнули перспективных докторов из отрасли. Ведь даже в частной медицине работать не просто.

Перешедшие в коммерческие клиники врачи, к слову, не так оптимистично говорят о собственной работе, как это делают их коллеги из госсектора. Высокие требования к уровню компетенции, знание новейшего оборудования, постоянное повышение квалификации, а если цитировать точно, то "вечная учеба, за которую приходится платить в том числе и самостоятельно" - все это заставляет специалиста находиться в некотором напряжении.

- Но все это мы делаем с интересом, - поясняет один из докторов. - Когда у тебя есть время подумать над дальнейшим развитием, это здорово.

Казалось бы, платно к врачам обращаются не в самых простых случаях и требуют за свои кровные особенного отношения и повышенного внимания. Но частники ценят своих пациентов.

- Люди идут к нам осознанно, с четким запросом, - поясняет Ирина Сорокина. - К назначениям прислушиваются, лекарства принимают. И после бесед с пациентами я вспоминаю свои дежурства в госклинике: привезет скорая какого-нибудь опустившегося пьяницу, и старайся, чтоб он не умер. А он не хочет лечиться. Его все устраивает.

О безответственном отношении к собственному здоровью говорят и другие врачи. Не без сожаления они признаются: порой незаинтересованность пациента в выздоровлении не только отбивает все желание работать, но и вызывает страх - человек выйдет из кабинета, и сам себе назначит лечение. Ольга Полякова с сожалением констатирует, что коронавирусные больные бездумно принимают антибиотики самостоятельно, а после, когда подхватывают даже самую простую инфекцию, никакой препарат на них уже не действует.

Врачи признаются, что в такой ситуации даже повышенная зарплата в бюджетных поликлиниках не играет роли: в частной можно заработать достойно. Не прельщают уже и миллионы для земского доктора, переехавших в некоторые регионы медиков, выплаты от муниципалитетов, которые во многих городах предоставляют дополнительно, и даже жилье. "А что такое миллион в наше время? Странно, что эту сумму до сих пор не проиндексировали", - повторяют одни врачи. Другие обращают внимание на служебные квартиры: какого качества жилье может предоставить сельская администрация? Зачастую это далеко не мечта для человека, который отучился почти 10 лет.

Если эти стимулы не работают, то, как отмечает Олег Полухин, в ситуации с нехваткой медиков нужно найти все подводные камни и предложить новые способы удержать докторов в государственной системе здравоохранения.