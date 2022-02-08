Студентов привлекут к работе региональных центров поддержки экспорта

Российский экспортный центр принял решение о возможности проведения практик, стажировок и трудоустройства студентов профильных специальностей в региональных центрах поддержки экспорта. Инициатором такого вовлечения вузовской молодежи в работу ЦПЭ стала Ярославская область, но воспользоваться открывшейся возможностью может любой российский регион.

- РЭЦ поддерживает инициативу правительства Ярославской области о привлечении студентов к прохождению преддипломных и производственных практик, а также стажировок в ЦПЭ, - сообщила старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова. - Соответствующие предложения по корректировке требований к центрам поддержки экспорта внесены в Минэкономразвития России.

Представитель Российского экспортного центра отметила, что ЦПЭ могут привлекать к работе студентов вузов на неполный рабочий день на должности, для которых не установлены квалификационные требования, при наличии штатных единиц сверх минимальной штатной численности.

В ярославском департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности (сейчас идет его объединение с департаментом инвестиций и промышленности) полагают, что решение задач по повышению имиджа региона на международной арене и развитию внешнеэкономической деятельности невозможно без вовлечения креативно мыслящей молодежи в процессы на условиях делового сотрудничества. Так, в 2021 году департамент регразвития и ВЭД, ЯрГУ имени Демидова и Центр экспорта Ярославской области с успехом реализовали пилотный этап проекта "Клуба экспортеров" по вовлечению студентов в решение бизнес-кейсов под наставничеством руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. Причем ребята, прошедшие эту подготовку, уже получили приглашения трудоустроиться в регионе после получения диплома.

- Работая над проектом "Клуба экспортеров", мы обнаружили, что имеем все ресурсы и возможности для того, чтобы отправить студентов стажироваться на экспортно ориентированные предприятия, но закрепить в дальнейшем этот успех прохождением преддипломной практики в стенах нашей организации не можем, - объясняет гендиректор Центра экспорта Ярославской области Наталья Анциферова.

Сейчас, с ее слов, РЭЦ предметно разъяснил порядок организации практик, стажировок и трудоустройства студентов.

- Мы решим юридические вопросы, а затем я лично проведу собеседования в Центре экспорта. Участие в проекте "Клуб экспортеров" будет являться плюсом, но не обязательным условием для прохождения практики. Мы открыты для студентов всего региона, - подчеркнула Наталья Анциферова.

В свою очередь, в ЯрГУ рассказали, что вуз продолжает работу с "Клубом экспортеров Ярославской области" в рамках проекта "Приоритет-2030", позволившего создать базовую кафедру университета в Центре экспорта Ярославской области. В 2022 году запланирован новый этап подготовки студентов с расширением числа предприятий-участников и вовлекаемых в проект студентов.

- Сегодня в регионе наш экономический факультет - единственный, имеющий образовательные программы по профилю международного бизнеса. Это накладывает на нас большую ответственность при подготовке кадров для экспортно ориентированных предприятий, - говорит декан экономического факультета ЯрГУ Дмитрий Брюханов.

По его мнению, такой формат сотрудничества для факультета - важная область развития, поскольку позволяет реализовать формат практико-ориентированного обучения, приблизить сферы теории и практики и добиться взаимного обогащения.