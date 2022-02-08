В ближайшие три года Бауманка получит новый кампус. Как он будет выглядеть?

Примерно треть ученых и исследователей нашей страны работают в Москве. Сегодня, в День российской науки, мэр Сергей Собянин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывали в МГТУ имени Баумана. На его территории строятся одновременно шесть новых корпусов, а два здания, которые являются памятниками архитектуры, реставрируются.

"По сути дела Бауманка переживает второе рождение", - так оценил происходящее глава столицы.

Напомню, комплекс зданий этого старейшего вуза страны складывался в течение почти двух столетий в центре города, на берегах Яузы. Но в наши дни он уже не удовлетворяет потребностям растущего и активно развивающегося вуза. "Поэтому здесь сейчас реализуется крупнейший проект развития кампуса университета", - сказал Собянин. Порадовала увиденная картина и Марата Хуснуллина: "Здорово, что по поручению президента нашей страны идет такая активная стройка, - сказал он. - В тяжелейших условиях, при пандемийных градостроительных ограничениях Москва развернула ее на всех объектах". Он так же выразил надежду, что проект завершат в срок, в течение 2023-2024 года.

Построить по словам мэра предстоит около 170 тысяч квадратных метров новых площадей. Одним из первых уже в будущем году планируется ввести многофункциональный научно- образовательный корпус площадью более 20 тысяч "квадратов". В нем разместятся научно- исследовательские, образовательные и мультимедийные пространства. На сооружении четырехэтажного здания строители поднялись уже до третьего этажа. В том же 2023-году ученые должны получить в свое распоряжение два центра - медицины и транспорта - Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно- технологических систем. В их корпусах ведется монтаж фасадов. На год позже запланирована сдача в эксплуатацию Центрального кластера. В нем найдет себе место технопарк "Квантум- парк", а так же конгресс-центр, коворкинги, выставочные и досуговые пространства.

Исторические здания, признанные памятниками архитектуры - "Фанагорийские казармы" и "Химическая лаборатория" отреставрируют и приспособят под современное использование. В первом разместится так называемый Дворец технологий, во втором - Многофункциональный библиотечный корпус. Они будут готовы к использованию студентами и исследователями вуза в будущем году.

Но больше всего в Бауманке, наверняка, ждут нового комплекса общежитий. Рассчитанный на 2,3 тысячи студентов, он строится на другом берегу Яузы, на Госпитальной набережной. Там ребята получат не только комфортное жилье, но и многофункциональный образовательно-досуговый центр, а так же всю необходимую социальную и спортивную инфраструктуру.

Но не только город заботится о создании комфортных условия для работы старейшего вуза, но и университет имени Баумана старается принести пользу Москве и москвичам. Более 25 тысяч жителей столицы в возрасте от до 17 лет с удовольствием учатся в двух технопарках, созданных для них на базе вуза. Их выпускники, демонстрирующие свои знания на российских и международных конференциях, получают дополнительные баллы, которые становятся для них пропуском при поступлении в университет. Более двух тысяч москвичей в прошлом году посещали семейные мастер-классы по ракетостроению, биотехнологиям, схемотехнике и другим самым современным направлениям.

Надежным партнером правительства Москвы Бауманка стала и в реализации школах города проекта предпрофессионального образования. В ходе его бауманцы создали в 77 учебных заведениях инженерные классы, в 37-ми - IT-классы, в 9-ти - академические и в 2-х - кадетские классы. Еще более обширные планы взаимодействия у вуза и столичных властей связаны с пуском нового кампуса.