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08.02.2022 00:15
Рубрика: Общество

В московских школах и детсадах отменили карантин по ковиду

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8675)
Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для контактировавших с заболевшим коронавирусом. В связи с этим все классы в школах и группы в детских садах, находившиеся на карантине, уже приступили или в ближайшие дни приступят к очному обучению. Обязательная изоляция сохраняется только, если заболели одновременно более 20 процентов класса или группы в детском саду.

Решение о точной дате выхода из карантина принимают сами школы. Они вправе обсудить этот вопрос с родительской общественностью. В школу N56 имени академика В.А. Легасова ребята, например, уже вернулись. Как рассказала "РГ" директор Жанна Садовникова, при наличии признаков ОРВИ ученики и сотрудники в школу по-прежнему не допускаются. И в школе, как и в других учебных учреждениях столицы, строго соблюдаются меры санитарной безопасности. Проводится термометрия, используется несколько входов в здание, регулярно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Фото: iStock
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"В помещениях так же установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей", - уточнила она.

Учитель права школы "Интеллектуал" Юрий Варламов рассказал "РГ", что с начала учебного года его ученики уходили на карантин почти каждый месяц. "Порой информация о переводе класса на дистант появлялась накануне вечером. В таком смешанном варианте обучения случалось много неразберихи. Каждый раз перед уроком нужно перенастраивать технику: для обычного урока, для выхода в интернет в Zoom или Teams, - говорит он. - В школе были классы, которые после выхода с карантина через неделю снова уходили на него из-за очередного ученика, заболевшего коронавирусом".

Рады отмене будущих карантинов и ребята. Восьмиклассник школы N1253 Николай Кислицын рассказал: "Уход на карантин - это переход на дистанционный формат обучения. Он удобен, если болеешь сам. Если была бы возможность, я предпочел бы учиться за партой и не болеть".

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