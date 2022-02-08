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08.02.2022 11:10

В регионах за прошлый год удвоилось количество самозанятых

Текст: Любовь Бросалина (генеральный директор издательства)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 27(8675)
За прошлый год количество самозанятых в России удвоилось и к концу ноября 2021-го достигло 3,5 миллиона человек. Всего они задекларировали четверть триллиона рублей поступлений и, соответственно, уплатили около 40 миллиардов рублей налогов.
Фото: iStock
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Эксперимент кажется удавшимся. Режим простой, понятный и вполне удобный, если помнить об условиях его применения. Они в основном сводятся к простому "не пытаться подменять трудовые отношения договором с плательщиком НПД (налог на профессиональный доход)". Режим создан не для злоупотреблений такого рода, а для безболезненной легализации армии фрилансеров: психологов, репетиторов, PR-специалистов, дизайнеров, редакторов, копирайтеров и других специалистов, работающих в основном проектно. Небольшим издательствам вроде моего, где загрузка специалистов не всегда полная и живут они от одной книги до другой, режим самозанятости пришелся по вкусу.

Нельзя не заметить меняющегося отношения к налоговому режиму со стороны самих специалистов. Года полтора назад самым распространенным ответом на пожелание заказчика зарегистрироваться был такой: "Ни в коем случае, я всю жизнь работал без оформления и не собираюсь показывать государству свою жизнь". Сейчас ситуация другая. В большинстве резюме в первых же строках можно увидеть: "О себе: зарегистрирован в качестве плательщика НПД". Уговаривать практически никого не нужно.

В определенный момент быть самозанятым стало даже модно: налог невелик (от четырех до шести процентов плюс 10 тысяч рублей вычета на первое время), других платежей нет, гонорары получаешь на карту, главное, чтобы поступления не превышали 2,4 миллиона рублей в год, а о таких суммах большинство фрилансеров в России только мечтает. Ощущение "я легален" стало вполне весомым поводом для регистрации. Во всяком случае, такое мнение корректоры, верстальщики, дизайнеры и другие представители издательского дела вычказывали мне не раз.

Увы, банки не слишком охотно выдают самозанятым кредиты

Есть и еще один плюс, о котором мало кто из самозанятых знает: постановлением правительства РФ от 29 сентября 2020 года в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" включены и плательщики НПД.

Фото: iStock
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Увы, банки не слишком охотно выдают самозанятым кредиты или назначают повышенный процент. Обращаться в банк нужно на общих основаниях, как обычному физлицу. Надеюсь, в этом вопросе со временем наметится такое же доверие, какое постепенно формируется у самих самозанятых к их налоговому режиму.

К сожалению, стремление некоторых предпринимателей к "оптимизации" в виде той самой подмены трудовых отношений гражданско-правовыми вызвало волну проверок, требований, ненужных волнений и для вполне добросовестных заказчиков услуг. Однажды побыв подозреваемым, такой предприниматель, возможно, в другой раз откажется от работы с самозанятыми, посмотрит в сторону полулегальных схем или вовсе закроет дело, а сами исполнители вернутся к привычному "скинь мне на карту".

Со стороны государства хочется видеть гибкость, бережность по отношению к добросовестным заказчикам и самозанятым гражданам. Потому что именно они лучшая реклама режима НПД, который видится мне весьма удобным, разумным и перспективным инструментом.

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