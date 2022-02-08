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Текст:   Ирина Рыбникова 
00:42 08.02.2022
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8675)

В Подмосковье появился первый город без обманутых дольщиков

Котельники станут первым в Подмосковье городом без обманутых дольщиков. Последний недострой - жилой комплекс "Белые Росы" будет введен в эксплуатацию в первом квартале текущего года. В этом комплексе 920 квартир, которые покупатели ждут уже больше семи лет.

"Мы планировали завершить работу по дольщикам к концу 2023 года. Пока в планы укладываемся", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с кабинетом министров и главами муниципалитетов. В Подмосковье, напомнил он, было 111,5 тысячи участников долевого строительства, полностью оплативших, но не получивших жилье. 85,8 тысячи из них уже отпраздновали новоселье. Оставшиеся 25,7 тысячи тоже могут готовиться собирать чемоданы. "Почти 15 тысяч ключей выдадим в этом году, на будущий останется меньше 11 тысяч", - уточнил Воробьев.

Фото: istock
Обманутым дольщикам станут чаще предлагать компенсации, чем квартиры

Как рассказала министр жилищной политики области Инна Федотова, достроить удается не все дома. Там, где стройку даже не начинали, оказалось проще выплатить людям денежные компенсации. Порядок расчета выплаты установлен федеральным правительством и, как правило, вопросов у дольщиков не вызывает. Да и подобных случаев - порядка 20 процентов среди общего числа дольщиков. Большинство, конечно, получают свои квартиры.

"И теперь мы должны думать о том, как обеспечить достроенные микрорайоны необходимой инфраструктурой - дорогами, поликлиниками, детскими садами и всем остальным, что обеспечивает качество жизни", - подчеркнул Андрей Воробьев. Поэтому даже когда будут розданы все ключи, работа по решению проблем обманутых дольщиков в области не закончится.

А к Котельникам в этом году присоединятся Зарайск, Мытищи, Лобня, Пущино, Серпухов, Лотошино, Чехов, Пушкино и Лыткарино. В этих городах также не останется недостроенных домов, квартиры в которых были оплачены дольщиками.

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