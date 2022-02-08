В Раменском салон сотовой связи ограбили с помощью зажигалки

В Подмосковье ограбили магазин сотовой связи. В МВД сообщили подробности. Все произошло в Раменском.

Двое мужчин в возрасте 28-40 лет вошли в торговую точку и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитили 8 телефонов. Еще один злоумышленник находился на улице, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.

Полицейские задержали налетчиков на улице Коммунистической. В ходе обыска у них изъяли пистолет-зажигалку и 4 мобильных телефона. Остальное грабители успели продать, рассказала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.