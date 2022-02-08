В России предотвращен ряд терактов в учебных заведениях

По его словам, к подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как "колумбайн". Он напомнил, что это движение 2 февраля в связи с повышенной общественной опасностью признано Верховным судом РФ террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории нашей страны.

Как отметил председатель НАК, в этих условиях органы власти и антитеррористические комиссии принимают необходимые меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций. Оперативными штабами в субъектах РФ проводятся учения и тренировки. При координирующей роли НАК проходят и другие мероприятия по усилению взаимодействия силовых структур.

По словам Бортникова, особое внимание при этом уделяется подготовке персонала и охраны учебных заведений к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различных формах. Он также указал на повышенную персональную ответственность соответствующих руководителей за организацию этой работы.