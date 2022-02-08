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Рубрика: Происшествия

В России предотвращен ряд терактов в учебных заведениях

Текст: Иван Егоров
За последнее время на объектах образования в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области предотвращен ряд преступлений террористической направленности, в том числе с участием членов международных террористических организаций. Об этом во вторник в Москве заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба.
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

По его словам, к подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как "колумбайн". Он напомнил, что это движение 2 февраля в связи с повышенной общественной опасностью признано Верховным судом РФ террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории нашей страны.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Как отметил председатель НАК, в этих условиях органы власти и антитеррористические комиссии принимают необходимые меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций. Оперативными штабами в субъектах РФ проводятся учения и тренировки. При координирующей роли НАК проходят и другие мероприятия по усилению взаимодействия силовых структур.

По словам Бортникова, особое внимание при этом уделяется подготовке персонала и охраны учебных заведений к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различных формах. Он также указал на повышенную персональную ответственность соответствующих руководителей за организацию этой работы.

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