Водолазы подняли со дна утонувший квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина

Водолазы отряда "Центроспас" МЧС России подключились к поискам бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Совместно со своими муниципальными коллегами они обследуют акваторию вокруг места происшествия.

Во вторник стало известно, что утонувший квадроцикл бывшего высокопоставленного чиновника поднят на поверхность и передан следователям СКР.

70-летний Владимир Ялунин с августа 1998 года по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. А с декабря 2004 года по август 2006 года занимал пост замминистра юстиции РФ. В минувшую субботу он в Одинцовском районе Подмосковья отправился кататься на квадроцикле и не вернулся. На реке у села Козино была обнаружена свежая полынья, к которой вели характерные следы от квадроцикла.

После обследования дна снегоход нашли, а тело - нет. В экстренных службах не исключают, что бывшего замминистра юстиции унесло течением.

"Ялунина пока так и не нашли. В этом месте довольно сильное течение - три метра в минуту. Сейчас водолазы уже обследовали 570 метров дна Москва-реки вниз по течению от места провала. Просверлено 660 лунок, через которые под воду опускались камеры. Ими изучено более 4,5 тысяч квадратных метров", - рассказали агентству ТАСС в экстренных службах.

Всего в поисковой операции участвуют 53 человека и 21 единица техники.