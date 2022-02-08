Жителей Иванова возмутили дополнительные начисления за тепло

Широкий резонанс в Иванове вызвала корректировка платы за отопление, которую произвело в конце января АО "Ивгортеплоэнерго". И дело даже не в том, что еще прошлым летом компания потеряла статус единой теплоснабжающей организации города. Причиной негодования горожан стали суммы в счетах-квитанциях, которые многим показались поистине астрономическими.

О предстоящей корректировке ивановцев уведомили загодя. Еще 20 января администрация города выступила с разъяснениями ситуации. Из них следовало, что в течение недели значительная часть потребителей получит квитанции АО "Ивгортеплоэнерго" ("ИвГТЭ") с перерасчетом оплаты тепловой энергии за первые шесть месяцев 2021 года. Сообщалось, что доначисление коммунальщики произведут по 72 тысячам лицевых счетов, принадлежащих жителям 780 многоквартирных домов.

Предупреждая вопрос о спорном статусе "ИвГТЭ", мэрия признала: да, с 1 июля прошлого года компания больше не может взимать плату за отопление с горожан, поскольку статус единой теплоснабжающей организации перешел к Владимирскому филиалу ПАО "Т Плюс". При этом компании ничто не мешает производить перерасчет за первое полугодие, ведь тогда тепло в дома ивановцев поставляла именно она.

В Иванове уже давно установлен порядок, по которому жители оплачивают отопление в течение года равными долями: по 1/12 суммы, рассчитанной на основании действующего норматива. Корректировка происходит в первом квартале года, следующего за расчетным. Специалисты изучают показания общедомовых приборов учета, сравнивают начисленные абонентам суммы с платой за фактически потребленное тепло. Разница между ними и определяет размер перерасчета. Для ивановцев это не сюрприз: такие корректировки в областном центре осуществляются ежегодно на протяжении нескольких лет.

Как же получилось, что, казалось бы, уже ставшая привычной процедура сумела поднять волну гнева, которая захлестнула СМИ и соцсети?

Логика "зима холоднее - доначисления больше" получателей квитанций не устроила

Дело в том, что представители "Ивгортеплоэнерго" вначале заявили: в среднем доначисление составит от 2500 до 3000 рублей с квартиры. Фактические цифры, которые люди с изумлением обнаружили в своих счетах, зачастую оказывались куда больше. Плата за отопление в отдельных счетах-квитанциях оказалась скорректирована на 7,9 и даже 15 тысяч. Очевидно, что такие суммы для ивановских семей со скромным достатком, и особенно для пенсионеров, просто неподъемны. А заплатить нужно в кратчайшие сроки: до 10 февраля, дата указана в платежке.

"Почему так много?" - негодовали жители. Как объяснил гендиректор АО "Ивгортеплоэнерго" Роман Гордовский в эфире ивановского телеканала "Барс", зима 2021 года была очень холодной: "Например, среднемесячная температура февраля составила ниже минус 15 градусов. Поэтому норматива недостаточно, он оказался меньше, чем показали общедомовые приборы учета".

Однако логика "зима холоднее - доначисления больше" получателей квитанций не устроила. Страсти по поводу корректировки разгорались с каждым днем. В теплоснабжающей организации попытались увести ситуацию в конструктивное русло, предложив рассрочку платежа. Смутили условия: 11 процентов годовых на 12 месяцев. При этом желающим оформить рассрочку рассказали, что они обязаны сперва записаться на прием, затем в назначенное время явиться в офис компании с паспортом и документом о праве собственности на квартиру. Тем же, кто не станет платить вовсе, тепловики пригрозили судом, а злостным должникам - судебными приставами. Это еще больше накалило атмосферу.

Чтобы снизить градус напряженности, в историю с перерасчетом в областной столице пришлось вмешаться властям региона. Заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский прокомментировал положение дел так:

- В адрес правительства поступает огромное количество обращений граждан с указанием цифр. Это большие цифры для людей - семь, девять тысяч.... Естественно, люди задают правильные вопросы. Городу поставлена задача разобраться с цифрами, которые выставляет "Гортепло", выстроить коммуникацию с населением. Недопустимо за счет людей решать проблемы предприятий.

Зампред правительства подчеркнул, что именно городские власти теперь должны предложить механизмы, с помощью которых можно поддержать попавших в сложную ситуацию людей. Например, предоставить им ту же рассрочку, только беспроцентную.

Между тем информация СМИ о несогласии ивановцев с перерасчетом платы за отопление стала поводом для прокурорской проверки. Об этом сообщила прокуратура Ивановской области. Цель - оценить законность действий "Ивгортеплоэнерго". В ведомстве заверили: при наличии оснований "будут приняты меры реагирования".

Тем временем

Более 400 акций "Курских электрических сетей" возвращены в собственность города после многолетней судебной тяжбы и частного владения ими. Как сообщили в облпрокуратуре, решение Арбитражного суда, принявшего решение о переводе ценных бумаг в статус муниципального имущества, было исполнено.

История с пакетом из 425 акций "Курских электрических сетей" началась более десятилетия назад. Тогда они были переданы в собственность частного лица. Однако сам факт владения городом меньшей частью акций одного из ключевых предприятий муниципалитета несколько лет назад насторожил тогдашнего депутата Городского собрания Дмитрия Гулиева. Он выяснил, что документы, во-первых, были переданы по символической цене, во-вторых, после этой сделки муниципалитет фактически утратил возможность оказывать влияние на развитие предприятия и приоритеты его работы, и инициировал проверку после собственного депутатского расследования.

- Пять лет назад я обратился в прокуратуру и УФСБ по Курской области с запросами, в которых сообщил о результатах своего расследования и попросил проверить мою информацию, - рассказал Дмитрий Гулиев. - После этого завели уголовное дело.

Все эти годы шло расследование. В результате прокуратура области подала а иск в Арбитражный суд. В ходе следствия доводы депутата нашли подтверждение.

- По моим оценкам, ущерб города от этих действий за 12 лет исчисляется миллиардами, - отмечает Дмитрий Гулиев. - И точную сумму потерь сейчас уже и назвать сложно. Важно лишь то, что суд принял справедливое решение и теперь город сможет не только влиять на распределение прибыли - а она у "Курских электросетей" есть, - но и выстраивать инвестиционную политику предприятия, которая позволит развиваться и предприятию, и городу.

В Курской областной прокуратуре констатировали: исковые требования удовлетворены и "из чужого незаконного владения" акции перешли в собственность города. Решение суда вступило в законную силу.