Жителей Иванова возмутили дополнительные начисления за тепло

Новости

РКН утвердил список сайтов, аудиторию которых будет считать единый интернет-измеритель 12:02
Гинцбург: Побочных эффектов при вакцинации подростков "Спутником М" нет 11:58
Оперштаб назвал регион, где пока не выявлены случаи заражения "омикроном" 11:51
ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины 11:50
Президент Беларуси выступил на заседании Совета безопасности 11:48
Служба внешней разведки РФ рассказала об активизации США в Сирии 11:42
Байден перепутал страну, которая может "напасть" на Украину 11:31
Создатели новой "Матрицы" судятся из-за онлайн-премьеры 11:29
МИД: Вопрос с миротворцами ООН на Донбассе закрыт 11:24
Мужская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 11:20
На 53-м году жизни умер шансонье Юрий Филь 11:07
Чешская спортсменка Ледецка стала трехкратной олимпийской чемпионкой 11:04
ФАС предложила внести изменения в закон о закупках 11:00
Мишустин выделил более 2,6 млрд рублей на увеличение штата таможенных органов 10:53
Мишустин направил 600 млн рублей для работников колл-центров по COVID-19 10:50
В столице зафиксировали необыкновенно чистый воздух 10:46
МИД: Россия готова соблюдать европейские правила по "Северному потоку-2" 10:46
Умерла актриса из вестерна "За пригоршню долларов" Маргарита Лосано 10:40
Вышел трейлер четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел" 10:32
Захарова: Япония нагнетает истерику вокруг Курильских островов 10:30
Плавающий БТР-3Ф для морской пехоты завершает испытания 10:28
Умер один из создателей "Звездных войн" Роберт Блалак 10:26
Сноубордист Виктор Уайлд вышел в полуфинал в параллельном гиганте на Олимпиаде 10:25
У финала "Лучше звоните Солу" появились тизер и возможная дата премьеры 10:19
Совфед намерен запретить рассаживать в самолете родителей и детей 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 11:16

Жителей Иванова возмутили дополнительные начисления за тепло

Текст: Федор Лапин (Иваново) , Анна Скрипка
Российская газета - Экономика Центрального округа № 27(8675)
Широкий резонанс в Иванове вызвала корректировка платы за отопление, которую произвело в конце января АО "Ивгортеплоэнерго". И дело даже не в том, что еще прошлым летом компания потеряла статус единой теплоснабжающей организации города. Причиной негодования горожан стали суммы в счетах-квитанциях, которые многим показались поистине астрономическими.
Суммы в квитанциях неприятно удивили миногих ивановцев. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС Суммы в квитанциях неприятно удивили миногих ивановцев. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Суммы в квитанциях неприятно удивили миногих ивановцев. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

О предстоящей корректировке ивановцев уведомили загодя. Еще 20 января администрация города выступила с разъяснениями ситуации. Из них следовало, что в течение недели значительная часть потребителей получит квитанции АО "Ивгортеплоэнерго" ("ИвГТЭ") с перерасчетом оплаты тепловой энергии за первые шесть месяцев 2021 года. Сообщалось, что доначисление коммунальщики произведут по 72 тысячам лицевых счетов, принадлежащих жителям 780 многоквартирных домов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Ученые прочитали 1900-летнюю платежную квитанцию римского легионера

Предупреждая вопрос о спорном статусе "ИвГТЭ", мэрия признала: да, с 1 июля прошлого года компания больше не может взимать плату за отопление с горожан, поскольку статус единой теплоснабжающей организации перешел к Владимирскому филиалу ПАО "Т Плюс". При этом компании ничто не мешает производить перерасчет за первое полугодие, ведь тогда тепло в дома ивановцев поставляла именно она.

В Иванове уже давно установлен порядок, по которому жители оплачивают отопление в течение года равными долями: по 1/12 суммы, рассчитанной на основании действующего норматива. Корректировка происходит в первом квартале года, следующего за расчетным. Специалисты изучают показания общедомовых приборов учета, сравнивают начисленные абонентам суммы с платой за фактически потребленное тепло. Разница между ними и определяет размер перерасчета. Для ивановцев это не сюрприз: такие корректировки в областном центре осуществляются ежегодно на протяжении нескольких лет.

Как же получилось, что, казалось бы, уже ставшая привычной процедура сумела поднять волну гнева, которая захлестнула СМИ и соцсети?

Логика "зима холоднее - доначисления больше" получателей квитанций не устроила

Дело в том, что представители "Ивгортеплоэнерго" вначале заявили: в среднем доначисление составит от 2500 до 3000 рублей с квартиры. Фактические цифры, которые люди с изумлением обнаружили в своих счетах, зачастую оказывались куда больше. Плата за отопление в отдельных счетах-квитанциях оказалась скорректирована на 7,9 и даже 15 тысяч. Очевидно, что такие суммы для ивановских семей со скромным достатком, и особенно для пенсионеров, просто неподъемны. А заплатить нужно в кратчайшие сроки: до 10 февраля, дата указана в платежке.

"Почему так много?" - негодовали жители. Как объяснил гендиректор АО "Ивгортеплоэнерго" Роман Гордовский в эфире ивановского телеканала "Барс", зима 2021 года была очень холодной: "Например, среднемесячная температура февраля составила ниже минус 15 градусов. Поэтому норматива недостаточно, он оказался меньше, чем показали общедомовые приборы учета".

Фото: пресс-служба ННГАСУ
Нижегородские ученые разработали энергоэффективную систему отопления

Однако логика "зима холоднее - доначисления больше" получателей квитанций не устроила. Страсти по поводу корректировки разгорались с каждым днем. В теплоснабжающей организации попытались увести ситуацию в конструктивное русло, предложив рассрочку платежа. Смутили условия: 11 процентов годовых на 12 месяцев. При этом желающим оформить рассрочку рассказали, что они обязаны сперва записаться на прием, затем в назначенное время явиться в офис компании с паспортом и документом о праве собственности на квартиру. Тем же, кто не станет платить вовсе, тепловики пригрозили судом, а злостным должникам - судебными приставами. Это еще больше накалило атмосферу.

Чтобы снизить градус напряженности, в историю с перерасчетом в областной столице пришлось вмешаться властям региона. Заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский прокомментировал положение дел так:

- В адрес правительства поступает огромное количество обращений граждан с указанием цифр. Это большие цифры для людей - семь, девять тысяч.... Естественно, люди задают правильные вопросы. Городу поставлена задача разобраться с цифрами, которые выставляет "Гортепло", выстроить коммуникацию с населением. Недопустимо за счет людей решать проблемы предприятий.

Зампред правительства подчеркнул, что именно городские власти теперь должны предложить механизмы, с помощью которых можно поддержать попавших в сложную ситуацию людей. Например, предоставить им ту же рассрочку, только беспроцентную.

Энергетики объяснили, почему меняется плата за отопление

Между тем информация СМИ о несогласии ивановцев с перерасчетом платы за отопление стала поводом для прокурорской проверки. Об этом сообщила прокуратура Ивановской области. Цель - оценить законность действий "Ивгортеплоэнерго". В ведомстве заверили: при наличии оснований "будут приняты меры реагирования".

Тем временем

Более 400 акций "Курских электрических сетей" возвращены в собственность города после многолетней судебной тяжбы и частного владения ими. Как сообщили в облпрокуратуре, решение Арбитражного суда, принявшего решение о переводе ценных бумаг в статус муниципального имущества, было исполнено.

История с пакетом из 425 акций "Курских электрических сетей" началась более десятилетия назад. Тогда они были переданы в собственность частного лица. Однако сам факт владения городом меньшей частью акций одного из ключевых предприятий муниципалитета несколько лет назад насторожил тогдашнего депутата Городского собрания Дмитрия Гулиева. Он выяснил, что документы, во-первых, были переданы по символической цене, во-вторых, после этой сделки муниципалитет фактически утратил возможность оказывать влияние на развитие предприятия и приоритеты его работы, и инициировал проверку после собственного депутатского расследования.

- Пять лет назад я обратился в прокуратуру и УФСБ по Курской области с запросами, в которых сообщил о результатах своего расследования и попросил проверить мою информацию, - рассказал Дмитрий Гулиев. - После этого завели уголовное дело.

Все эти годы шло расследование. В результате прокуратура области подала а иск в Арбитражный суд. В ходе следствия доводы депутата нашли подтверждение.

- По моим оценкам, ущерб города от этих действий за 12 лет исчисляется миллиардами, - отмечает Дмитрий Гулиев. - И точную сумму потерь сейчас уже и назвать сложно. Важно лишь то, что суд принял справедливое решение и теперь город сможет не только влиять на распределение прибыли - а она у "Курских электросетей" есть, - но и выстраивать инвестиционную политику предприятия, которая позволит развиваться и предприятию, и городу.

В Курской областной прокуратуре констатировали: исковые требования удовлетворены и "из чужого незаконного владения" акции перешли в собственность города. Решение суда вступило в законную силу.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново

Главное сегодня

Путин: Россия отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности
Путин о выполнении Киевом Минских соглашений: Нравится - не нравит­ся, терпи, моя краса­вица
МИД: Россия готова соблюдать европейские правила по "Северному потоку-2"
ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины
Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу