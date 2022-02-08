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08.02.2022 08:47
Рубрика: Происшествия

Житель Хабаровска поджег ателье с бывшей возлюбленной

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Его фигурантом стал 64-летний местный житель, который, по версии следствия, поджег ателье с бывшей возлюбленной внутри.

Фото: Пресс-служба Чертановского суда Москвы
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В понедельник днем хабаровчанин пришел в мастерскую по ремонту одежды, расположенную в Железнодорожном районе города. Он принес с собой горючую жидкость, разлил ее и поджег в помещении. В результате сам пострадал наравне с экс-сожительницей. Обоих госпитализировали.

"Состояние мужчины и женщины оценивается как тяжелое", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев. Назначены экспертизы для установления точных обстоятельств произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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