Житель Хабаровска поджег ателье с бывшей возлюбленной

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Его фигурантом стал 64-летний местный житель, который, по версии следствия, поджег ателье с бывшей возлюбленной внутри.

В понедельник днем хабаровчанин пришел в мастерскую по ремонту одежды, расположенную в Железнодорожном районе города. Он принес с собой горючую жидкость, разлил ее и поджег в помещении. В результате сам пострадал наравне с экс-сожительницей. Обоих госпитализировали.

"Состояние мужчины и женщины оценивается как тяжелое", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев. Назначены экспертизы для установления точных обстоятельств произошедшего.