Магаданских школьников эвакуировали из-за угрозы минирования

Во вторник занятия во всех школах столицы Колымы пришлось отменить из-за сообщения о минировании зданий, которое поступило на электронную почту мэрии.

"Эвакуированы около 8,1 тысячи детей из 20 школ. Учеников младших классов завели в детские сады, оттуда их забирают родители. Старшие школьники отпущены домой", - рассказали "Интерфаксу" в городском департаменте образования.

Сейчас помещения осматривают оперативные службы. Если информация окажется ложной, то занятия второй смены пройдут по расписанию.