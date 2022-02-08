Мероприятие, посвященное 100-летию Волочаевской битвы, перенесли

Мемориальное мероприятие, приуроченное ко Дню окончания Волочаевской битвы, решено перенести из-за роста заболеваемости COVID-19 и прихода нового штамма "омикрон", сообщила пресс-служба губернатора Еврейской автономной области.

"О необходимости отменить мероприятие 12 февраля одновременно заявили главные санитарные врачи двух регионов - Еврейской автономии и Хабаровского края. Требования главных санитарных врачей удовлетворены в полном объеме. Мемориальное мероприятие на Волочаевской сопке перенесено на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

По словам главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, проведение массовых мероприятий с участием менее трех тысяч человек возможно при коэффициенте распространения инфекции не превышающим 0,8 процента. Сейчас в регионе суточный темп прироста составляет 0,14процента, к тому же отмечается подъем заболеваемости ОРВИ. Поэтому мероприятие рекомендовано отложить до нормализации эпидситуации.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева поддержала коллегу и не рекомендовала проведение мероприятия.

"100-летие со Дня окончания Волочаевского боя - это знаменательная дата, очень важная для нашей истории. Но гораздо важнее для нас жизнь и здоровье каждого жителя региона", - отметил зампред правительства области по социальной политике Валерий Жуков.