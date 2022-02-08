На Чукотке школьница погибла при катании с горки

В чукотском поселке Провидения во время катания с необорудованной горки погибла школьница. Трагедия произошла в районе сопки Портовая.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе окружной прокуратуры, накануне в хирургическое отделение Провиденской районной больницы поступила девочка 2009 года рождения в состоянии комы. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на все усилия специалистов, через несколько часов ребенок скончался, не приходя в сознание.

Правоохранителям удалось разыскать очевидцев. Они рассказали, что школьница, скатываясь с горы, захотела остановиться и при попытке затормозить несколько раз перевернулась.

По факту происшествия прокуратура начала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по оборудованию безопасных мест для отдыха детей, - отметила старший помощник прокурора округа по взаимодействию со СМИ Анастасия Паскова.