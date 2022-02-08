На Камчатке собаки напали на двухлетнюю девочку

Стая собак напала на двухлетнюю девочку в поселке Нагорном Елизовского района Камчатки. Как сообщается на сайте правительства региона, ребенок находился на территории промышленной зоны под присмотром взрослых.

"Скорая" оказала первую помощь на месте происшествия. Девочку госпитализировали в детскую краевую больницу, ее жизнь вне опасности.

По предварительным данным, четырех собак прикормили работники предприятия. Животных уже отловили и поместили в приют.

- Вся информация направлена в правоохранительные органы с заявлением о принятии необходимых мер, - сказал глава края Владимир Солодов.

Прокуратура региона поставила на контроль ход проверок, организованных УМВД и СК по факту нападения.