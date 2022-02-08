В Чите приостановили диспансеризацию и профосмотры из-за COVID-19

Большая часть лечебных учреждений столицы Забайкалья с 8 февраля приостанавливает профилактические медосмотры и диспансеризацию взрослых из-за подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19 и увеличившейся в связи с этим нагрузки на врачей.

Как сообщили в краевом минздраве, высвободившийся медперсонал будет перераспределен для оказания помощи больным с подозрением на коронавирус, грипп и другие респираторные инфекции.

До особого распоряжения продолжат проводить обязательные осмотры пациентов Клинический медицинский центр, городская клиническая больница № 2 и краевая больница "РЖД-Медицина", уточнила и.о. министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

Напомним, что в настоящее время все амбулаторные и стационарные службы региона приведены в режим повышенной готовности. На всей территории Забайкалья запрещено проведение праздников для детей. А в Агинском округе, где эпидситуация особенно напряженная, под ограничение попали любые массовые мероприятия, даже деловые. Их рекомендовано проводить в дистанционном формате.