В Хабаровске сообщили о минировании 70 школ

Ранним утром 8 февраля на электронную почту ГУ МЧС по Хабаровскому краю поступило письмо от неизвестного, в котором сообщалось о минировании школ краевого центра. Экстренные службы незамедлительно приступили к проверке зданий.

Как уточнили в мэрии, учебный процесс пришлось приостановить во всех 70 образовательных учреждениях. Впрочем, к этому часу ученики восьми из них уже вернулись за парты.

"Родители и учащиеся оповещены о том, что уроки возобновятся, как только спецслужбы закончат проверку", - добавили в городской администрации.