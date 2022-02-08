В Якутии Ан-24 при посадке задел крылом трос натяжения

В Якутии самолет Ан-24 при посадке задел крылом трос натяжения. Инцидент произошел накануне в аэропорту Саккырыр Эвено-Бытантайского района республики, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Лайнер авиакомпании "Полярные авиалинии" выполнял регулярный рейс из Якутска. Совершив посадку, самолет задел краем крыла трос натяжения кабеля во время заруливания на стоянку. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

В аэропорт Саккырыр прибыли сотрудники инженерно-авиационной службы для технического обслуживания Ан-24. После завершения всех необходимых процедур воздушное судно перегонят в Якутск.

Проверку инцидента проводит территориальное управление Росавиации.