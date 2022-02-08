В Забайкалье завели дело после гибели двух детей из-за пожара в бане

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело после гибели двух детей из-за пожара. Оно расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла вечером 6 февраля в городе Петровск-Забайкальский. На улице Бутина вспыхнула баня. В момент возгорания в ней находились три человека - 33-летний мужчина и двое детей, четырех и семи лет. На улицу они выбрались самостоятельно.

По данным регионального главка МЧС, пострадавшие получили ожоги головы, рук и тела разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Однако на следующий день оба ребенка скончались.

"Следователи совместно со специалистами проведут дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изымут предметы и образцы веществ, по которым будет назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления источника и причины возгорания, а также допросят очевидцев", - сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.