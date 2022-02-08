Займы на жилье по новым условиям обеспечат строительный бум на Дальнем Востоке

В этом году в Дальневосточном федеральном округе планируется ввести в эксплуатацию около 2,96 миллиона квадратных метров жилья.

Для достижения этой цели развивают программу льготного жилищного кредитования. Ее действие распространяют на новые категории граждан. Также "дальневосточную ипотеку" синхронизируют с проектами по комплексной застройке городов макрорегиона.

"Дальневосточная ипотека" стала одной из самых востребованных мер поддержки. За два года выдано почти 33 тысячи кредитов на 128 миллиардов рублей. Каждая вторая квартира в новостройке покупается с использованием "дальневосточной ипотеки". Средняя сумма займа составила 3,91 миллиона рублей", - сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Для индивидуального жилищного строительства по этой программе выдано 2,6 тысячи кредитов на 11,5 миллиарда рублей. Средняя сумма займа на ИЖС - 4,4 миллиона рублей.

"Стабильная популярность программы объясняется в том числе регулярным улучшением ее условий со стороны государства и кредитных учреждений. А в прошлом году по решению Правительства России в моногородах на Дальнем Востоке действие льготной ипотечной программы распространилось и на вторичный рынок жилья, и это тоже востребовано", - указал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Льготные займы

На территории Дальнего Востока расположено 34 моногорода с населением более 630 тысяч человек. В моногородах уже выдано более 480 льготных кредитов.

За два года действия программы ее условия не раз расширялись. Например, в Магаданской области и Чукотском АО можно брать займ и на вторичное жилье. Весной 2022 года программа будет распространена на врачей и учителей без ограничения по возрасту.

В тройке лидеров по количеству выданных льготных кредитов в ДФО - Приморский и Хабаровский края, Якутия.

"Максимальная ставка по "Дальневосточной ипотеке" - 2 процента, а средняя - 0,13, - напомнил управляющий директор по Дальнему Востоку АО "ДОМ.РФ" Александр Левинталь. - Ипотека подстегнула спрос и разогнала цены на жилье, но, с другой стороны, простимулировала запуск новых проектов. За девять месяцев 2021-го ввод жилья в ДФО составил 1,7 миллиона квадратных метров - на 28 процентов больше, чем за тот же период предыдущего года.

Возросший спрос на жилье привлек на Дальний Восток крупных застройщиков - ПИК, "Девелопмент-Юг", "Самолет". Наращивают активность и местные стройкомпании.

Как отметил замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов, с начала 2021 года на Дальнем Востоке было начато строительство около 1,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, что на 79 процентов выше показателей аналогичного периода 2020-го.

Восточный квартал

Однако себестоимость строительства в ДФО пока самая высокая среди федеральных округов: в среднем квадратный метр обходится в 68,5 тысячи рублей, тогда как среднероссийский показатель - 47,9 тысячи. К тому же обеспеченность жильем на Дальнем Востоке на 10 процентов ниже, чем в стране. Во втором квартале 2021 года стоимость "квадрата" в ДФО была на 15 процентов выше общероссийского уровня.

"Строить больше - единственный способ сделать жилье доступным для всех категорий населения, - уверен Алексей Чекунков. - Во всех субъектах ДФО мы приступили к реализации программы "Дальневосточный квартал". Большие участки земли "накрываются" преференциальным режимом территории опережающего развития, подводится инфраструктура, затем лоты разыгрываются среди застройщиков". Единственным критерием при этом является процент квартир, которые застройщик сдаст региону по невысокой цене, установленной Минстроем России.

Авторы проекта уверены: "дальневосточные кварталы" - это новый подход к строительству. Теперь будет появляться сразу район с детскими садами, школами, поликлиниками, спорткомплексами. Новый механизм позволит к 2030 году построить свыше 2,5 миллиона "квадратов". Уже отобрано восемь приоритетных площадок в восьми регионах.

В январе правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, запускающий программу "Дальневосточный квартал". Еще один шаг по расширению предложения на рынке жилья - масштабный проект по реновации 25 городов Дальнего Востока. Сейчас готовятся мастер-планы. Первых победителей определят к Восточному экономическому форуму-2022.

Земля за квартиры

Для вовлечения в оборот неиспользуемых или неэффективно используемых земель, в том числе принадлежащих минобороны, также внедрены аукционы "за долю": земля предоставляется в аренду на аукционе, где победителем становится тот, кто передаст в распоряжение ДОМ.РФ максимальную долю квартир в будущем доме. Первый такой аукцион прошел в сентябре 2020 года во Владивостоке. Лотом стал участок площадью 2,7 гектара на берегу бухты Патрокл. Победила компания из Краснодара, она передаст 12,7 процента построенных квартир, разъяснил Александр Левинталь.

Еще один важный инструмент для обеспечения высоких темпов строительства - инфраструктурные облигации. До 30 процентов стоимости жилья приходится на инфраструктуру, а на Дальнем Востоке - до 50. Новый механизм финансирования создания инфраструктуры с помощью облигаций позволит увеличить приток капитала в жилищное строительство. На Дальнем Востоке эта схема рассматривается для восьми проектов на Сахалине, Колыме, Камчатке, в Приморье, Хабаровском крае и Якутии. Их реализация позволит ввести более 2,5 миллиона "квадратов".

Кроме того, прорабатывается механизм "Дальневосточной концессии", в ее рамках часть нагрузки берет на себя инвестор, при этом затраты на капитальное строительство будут компенсироваться за счет федеральных субсидий.

В регионах ищут свои подходы. Так, в Хабаровском крае намерены реализовать проект "Дом дальневосточника", направленный на развитие ИЖС на основе массового типового домостроительства в районах, где особенно востребованы малоэтажные деревянные здания.

По словам первого замглавы Минвостокразвития Гаджимагомеда Гусейнова, одним из главных инструментов воплощения идеи "Дальневосточного квартала" должно стать индустриальное домостроение. Это направление уже развивается в Приморском крае.

"Застройщики проявляют большой интерес к индустриальному домостроению, на приморский рынок заходят федеральные компании, знающие технологию. За счет наших домокомплектов они могут реализовать свои проекты быстрее и дешевле", - подчеркнул Павел Леганов, директор ДСК "Приморье" - предприятия, работающего в этом секторе стройиндустрии.