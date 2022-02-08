Четверых жителей Башкирии задержали по подозрению в похищении человека

Четверых жителей Стерлитамака задержали по подозрению в вымогательстве и похищении человека. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение неприкосновенности жилища", "Вымогательство", "Грабеж" и "Похищение человека". Об этом сообщили в управлении регионального СК.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что ночью 7 февраля в службу экстренных сообщений по номеру "112" в Стерлитамаке позвонил мужчина, который рассказал, что его похитили и удерживают в незнакомом месте. Полицейские установили, что звонок сделан с территории гаражного кооператива на улице Железнодорожной, а затем нашли гараж, где был заперт звонивший. Им оказался 41-летний житель села Красноусольский Гафурийского района.

После освобождения он рассказал, что ночью к нему в квартиру, разбив балконную дверь, проникли несколько человек и потребовали 50 тысяч рублей. Когда хозяин сказал, что денег нет, его побили и обожгли кипятком, а затем под угрозой расправы посадили в машину и привезли в гараж в Стерлитамаке, где связали и заперли. Мужчина сумел развязать веревки и нашел забытый похитителями почти севший мобильный телефон и позвонил по номеру 112.

В одном из преступников сельчанин узнал своего знакомого 36-летнего ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотиков жителя Стерлитамака. Оперативники установили личности всех злоумышленников: знакомого жертвы задержали тем же утром, а троих его предполагаемых сообщников доставили в полицию в течение дня. У одного из них изъяли пневматический пистолет.

- По предварительным данным, мотивом преступления мог стать конфликт жертвы с 36-летним знакомым из-за невозврата денежного долга, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.